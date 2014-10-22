中行和交行获“港股通”首批跨境资金结算

路透北京10月22日 - 中国证券登记结算有限责任公司近日同意，中国银行(3988.HK)和交通银行(3328.HK)的“港股通”跨境资金结算业务资格申请。这两家中资银行成为首批港股通跨境资金结算银行。

中国银行(601988.SS)发布的新闻稿显示，中登公司并指定中银香港作为中登公司在香港结算的开户银行，办理相关结算业务及换汇业务。

“沪港通”由“港股通”、“沪股通”两部分组成，是进一步扩大中国金融改革的制度性安排，是人民币国际化和中国资本市场双向开放的标志性事件，有利于加强沪港两地金融协作，进一步提高上海和香港国际金融中心的地位。

交通银行(601328.SS)表示，此次成为首批港股通跨境结算银行，将进一步提升该行在综合金融服务、跨境资金结算、离岸人民币市场等方面的市场参与度和影响力。

市场原先预期＂沪港通＂将于本月内推行，而此前港交所行政总裁李小加曾表示会在＂通车＂前两周公布开通日期，但在上周五中国证监会的新闻例会上并没提到＂沪港通＂推出日期。而香港财政司司长曾俊华日前表示，香港对＂沪港通＂早已准备就绪，目前只待有关方面决定；并指＂沪港通＂的推行与香港现时仍在进行中的占领运动并无关系。（完）

(发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)

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