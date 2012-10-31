多家中资银行拟进军香港联贷市场

路透香港10月31日电---汤森路透旗下基点报导,香港联贷市场料将迎来更多新进入的中资银行,因中国光大银行正申请获颁香港分行的牌照,平安银行也酝酿采取类似举动.

光大银行在8月宣布,拟将香港代表处升格为分行.该银行截止2012年6月30日总资产为2.1万亿元人民币(3,360亿美元).穆迪投资服务向总部位於北京的光大银行授予Baa3存款评级,指因该银行获得中国政府高度系统化的扶持,及其作为国有控股银行的地位.

平安银行是原深圳发展银行与平安银行合并组建的新银行,总部位於深圳,是一家全国性股份制银行,截止6月末总资产达1.49万亿(兆)元人民币.

消息人士称,两家新进入者已与联贷银行家商讨未来的业务机会.

这两家银行的分行可能进入香港联贷市场,此前香港监管机构在1月批准中国民生银行设立香港分行,另外上海浦东发展银行香港分行於2011年6月8日正式开业,此乃浦发银行旗下首家境外分行.

民生银行6月末总资产2.59万亿元人民币,较2011年底增长16.37%.浦发银行已公布,去年底总资产2.68万亿元人民币,乃按总资产规模计中国第七大银行.

民生银行和浦发银行的香港分行自开业以来,一直积极参与当地联贷市场.

自浦发银行香港分行於2011年中开业以来,已牵头或参与发行多宗顶级公司的大型贷款案,包括中信泰富,方兴地产(中国)有限公司,Henderson Land Finance (2011),香港中兴恒远国际贸易有限公司和丽新发展有限公司等.浦发银行香港分行在这些贷款案中普遍担任牵头行,除了加盟Henderson Land贷款案担任主办行.

在方兴地产贷款案中,浦发银行香港分行身兼唯一协调行、文件准备行、额度分配行和签约代理行等数职.

"浦发银行香港分行准备在银团贷款中承担重要角色,而且也希望有机会在俱乐部贷款中为我们的夥伴银行分担大笔贷款,"浦发银行香港分行的第一副总裁暨香港企业和集团金融部负责人Oscar Tang表示.

Tang表示,该行也在考虑二级贷款市场.他说浦发银行配有结构性产品和交易产品的专业人士,正在探索结构性融资,包括飞机和船舶,以及供应链、应收款和结构性交易金融等.

香港银团贷款市场的这些新面孔主要关注"优质"客户,包括蓝筹股、红筹股、国有企业和大型集团企业.知名的私有企业和中型企业也可能吸引他们的目光.

比如,民生银行香港分行曾参与为香港上市公司中国正通汽车服务控股提供贷款,穆迪和标普给该公司的评级为Ba3/BB-.该行还参与了烟草包装和印刷公司--贵联控股国际年中时的银团贷款.

在民生银行香港分行开业不到一年的时间里,该行总共参与了五笔银团贷款和数笔俱乐部贷款.其中有三笔银团贷款是为中信泰富、来宝集团和山东宏桥新型材料融资.

"我们关注於民营企业这个利基市场,与我们总行的方向一致,"民生银行香港分行的战略规划和管理负责人Gloria Yung表示.

民生银行香港分行已经成为亚太贷款市场协会的正式会员,这表明了该行对银团贷款市场的重视.Yung表示,该行希望在以後的交易中担任主要角色.

事实上,民生银行香港分行在它参与的大多数交易中都担任了主要角色.不过,其业务重点并不仅限於银团贷款.Yung称,银团贷款是该行为满足客户需求提供的产品之一.

"我们对中国民营企业的海外并购很有兴趣,除了银团贷款之外,我们会提供不同的金融解决方案予以支持,"她表示.(完)

--编译 肖群英/李春喜;审校 王冠中

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