各大银行首套房贷利率未降--报载

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月22日电---近日中国多个城市传出消息称,部分银行下调首套房贷款利率.不过人民日报周四报导称,各大型商业银行均表示并未进行利率下调,首套房贷款仍执行基准利率.
报导称,据工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)及北京银行(601169.SS)相关部门回应,各行对首套房贷款仍然执行基准利率,截至目前政策并未发生变化.
而光大银行(601818.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、华夏银行(600015.SS)在南京市的相关分支机构,日前开始提供九折贷款优惠.
从去年下半年开始,受流动性持续紧张影响,全国范围内多家银行提高了首套房贷利率,基准利率(7.05%)普遍上浮5%-10%不等.
中国住房城乡建设部等七部门近日发布报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)