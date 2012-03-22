版本:
中国
中国财经 | 2012年 3月 22日 星期四 09:58 BJT

各大银行首套房贷利率未降--报载

路透北京3月22日电---近日中国多个城市传出消息称,部分银行下调首套房贷款利率.不过人民日报周四报导称,各大型商业银行均表示并未进行利率下调,首套房贷款仍执行基准利率.

报导称,据工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)及北京银行(601169.SS)相关部门回应,各行对首套房贷款仍然执行基准利率,截至目前政策并未发生变化.

而光大银行(601818.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、华夏银行(600015.SS)在南京市的相关分支机构,日前开始提供九折贷款优惠.

从去年下半年开始,受流动性持续紧张影响,全国范围内多家银行提高了首套房贷利率,基准利率(7.05%)普遍上浮5%-10%不等.

中国住房城乡建设部等七部门近日发布报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐