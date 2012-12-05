华夏银行“兑付门”涉案员工被拘 家属喊冤

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透上海12月5日电---网易周三报导称，华夏银行理财产品“兑付门”激化，涉案理财经理濮婷婷被开除，她已被警方带走询问并拘留，而她的丈夫为其“喊冤”。
华夏银行周一称，旗下上海嘉定支行一员工违规销售“中鼎财富投资中心入伙计划”，这属於员工个人行为，相关产品并非华夏银行理财产品，该行也从未代销过该产品。
之前媒体报导称，该产品到期後，客户本息均无法兑付。
据网易报导，濮婷婷的丈夫许先生称银行把责任推到了濮婷婷身上，他已经请了律师为妻子做辩护。
许先生称：“婷婷作为客户经理，是没有权限去柜台转账、审核产品风险的。产品销售了半年，现在银行上把责任推到她身上，那麽银行在半年前就可以开除婷婷，何必等到出事？”
路透记者未能联系到许先生，华夏方面拒绝置评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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