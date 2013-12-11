五家中资银行周四将发首批同业存单--公告

路透上海12月11日 -在管理办法公布后不久，中国同业存单的发行就快速启动，工农中建四大国有银行和国开行周四将成为首批尝鲜者，计划发行规模至多190亿元人民币，期限包括一个月、三个月和六个月。

刊登在上海清算所网站的公告显示，首批同业存单将采用报价和招标方式发行，其中采用报价发行的三个月期品种发行价为98.734元。

四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK) (601988.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。(完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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