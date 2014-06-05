四大国有银行5月末放贷意外冲高 或因微刺激政策--报载

路透北京6月5日 - 上海证券报周四报导称，中国四大国有商业银行5月末不到一周时间内，新增贷款大幅飙涨约1,400亿元人民币，当月新增规模增至约2,700亿元；5月全行业新增贷款规模预计在7,000亿元上下。

虽然月末存贷款冲点并不少见，不过因为非季末，5月末最后几天规模飙涨仍有些出乎意料。据此前报导，至5月25日，工行(601398.SS)、农行(601288.SS)、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大行新增人民币贷款仅1,300亿元，存款负增长3,000亿元左右。这意味着，仅月末最后六天，即飙涨约1,400亿元。

报导援引分析人士认为，5月末贷款冲高部分可能与存款好转有关，而这背后对应的可能是目前市场上盛传的“微刺激”。据上证报获悉，至5月末，四大行存款规模已由25日的负增长3,000亿元左右回升至增长2,800亿元。

“存款比预期要好，可能财政拨付有加速。”有分析人士称，“而财政拨付加速就意味着微刺激。”

然而，四大行月末贷款的大幅飙涨并不意味着全行业信贷增量超出市场预期。目前市场普遍预计5月全行业新增贷款规模在7,000亿元左右，较高的为8,000亿元。

亦有市场人士不认为5月末贷款异常飙涨与微刺激明确相关。交通银行首席经济学家连平认为，存款好转是月末贷款飙涨的重要原因，存款好转可能与理财产品相关。连平还解释说，此前贷款投放规模不理想，有需求原因，也有存款制约因素，而现在的政策是鼓励银行贷款投放保持合理的增速。

金融问题专家赵庆明则认为，四大行月末贷款走势与定向放松可能有一定关系，但关系不大，他认为主要还是月末冲点，同时也与影子银行治理相关。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国此前追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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