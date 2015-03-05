今年中国商业银行保持资产质量仍存压力 但有能力解决--前中行行长

路透北京3月5日 - 中国全国人大财经委委员、前中国银行(601988.SS)(3988.HK)行长李礼辉周四表示，去年中国商业银行不良贷款率上升是经济周期变化的正常反映，今年在保持资产质量上仍面临一定压力，但有能力解决问题。

李礼辉在两会（全国人大和政协会议）间隙表示，经济发展有周期变化，这一两年周期变化必然会给商业银行资产质量带来一定压力，但如果把最近不良贷款率的提高平分到十年的话，也是可以接受的数字，跟国际水准比还是较低。

他并指出，商业银行风险抵补能力强，不良贷款拨备覆盖率在230%以上，假如出现风险，动用拨备就可以，不需要动用资本。

“今年商业银行在保持资产质量上面临一定压力，但有能力解决。”他举例称，浙江去年前年不良贷款集中发生，但去年下半年已在减缓。“全国处于风险可控状态。”

谈及今年货币政策，他表示今年货币政策保持适度中性比较符合市场实际情况，未来不大可能、也不需要实行过度宽松的货币政策。

对于最近出现的资本外流，李礼辉称不必过虑。他指出，中国金融市场需要进一步对外开放，人民币国际化、资本项目可兑换都要逐步开放，中国对外投资也在逐步增加，所谓的资本外流在经济保持正常不会成为大的风险，不会危害金融安全。

他并表示，中国房地产已步入健康发展阶段，投资投机性需求明显抑制，刚需得到更多满足。“经过一两年的调整，房地产会逐步进入供求均衡阶段，可能有风险，但集中在某些企业，大的方面可控。”

他预计，刚需改善性相关房贷还是能得到保障，开发商信贷也会进入正常状态。

中国银监会此前表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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