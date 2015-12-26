中国央行放开网络手机远程开立银行账户限制 限制远程开立账户功能

路透北京12月25日 - 中国央行周五公告称，存款人通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，可开立限制权限的银行账户，该账户可办理小额消费及缴费支付，不得办理其他业务。

央行网站上刊登的新闻稿指出，银行开户申请人可通过柜面、远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具、网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。

对于三类账户的功能和区别，央行解释，Ⅰ类户是全功能的银行结算账户，存款人可通过Ⅰ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、支取现金、转账、消费及缴费支付等。

此外，存款人可通过Ⅱ类户办理存款、购买投资理财产品等金融产品、办理限定金额的消费和缴费支付等；可通过Ⅲ类户办理小额消费和缴费支付。Ⅱ类户与Ⅰ类户最大的区别是不能存取现金、不能向非绑定账户转账。Ⅲ类户与Ⅱ类户最大的区别是仅能办理小额消费及缴费支付。

央行称，中国尚无生物特征识别技术的基础标准，也没有应用于金融领域的国家或行业标准。因此，将生物特征识别技术作为核验存款人身份信息的主要手段的条件尚不成熟；但支持有条件的银行将生物特征识别技术应用于开立个人银行账户，将其作为核验存款人身份信息的辅助手段。

根据央行的解释，三类银行账户具有不同的功能，通过网络、手机进行远程可以实现远程开户，但是该类账户的功能将受到限制。此次央行另辟蹊径在相关技术尚不成熟的情况下，通过对账户功能进行分类和设置有限功能，实现市场期待的远程开户，并防范风险。

央行曾于8月初针对银行远程开户征求意见，但面临生物特征识别等高技术门槛难以逾越，业内对此并不乐观。

央行称，对于通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具提交银行账户开户申请，银行工作人员现场核验身份信息的，存款人可开立Ⅰ类户；银行工作人员未现场核验身份信息的，存款人仅可开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

央行并表示，拓展直销银行现有功能，支持存款人通过Ⅱ类户办理单日10,000元人民币以内的消费和公用事业缴费支付。此前，直销银行账户的资金只能在绑定的同户名银行账户间封闭运行，功能仅限于存款、购买投资理财产品。

增设Ⅲ类户则专门用于银行开展小额免密支付服务，可有效保障Ⅰ类户和Ⅱ类户的资金安全，并对该类账户设置1,000元账户资金限额。（完）

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