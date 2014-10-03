《热点透视》中国银行业者学习西方计算手法 提高资本充足率立竿见影

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张涛
路透香港10月3日 - 中国银行业者正在学习西方同业的资本计算手法，几大银行改变了衡量贷款风险的方式。在多数情况下，资本充足率会因此变得更加健康。这是外界质疑中国银行业者资产负债情况的又一个理由。
银行的资本充足率基于两个数字：银行的资本存量除以资产，并根据风险进行调整。多数西方大银行利用模型来计算风险加权资产(RWA)，这些模型根据历史经验来评估贷款变成坏账的可能性。现在，中国银行业者也在学习这种做法：中国监管机构最近允许大型银行使用内部模型来计算风险加权资产。
效果非常明显。中期报告显示，在中国五大银行中，有四家的资本充足率都在12月至6月期间大幅改善。只有中国农业银行的充足率下降。
互动图表：中国几大银行的资本充足率：reut.rs/1qPUb1T
从中国银行的中期报告可以看出，改变计算方式可以带来多大的好处。按照旧的计算方式，中国银行的核心资本充足率本应在6月底降至9.36%。但新的计算方法压低了风险加权资产，帮助该行的资本充足率提高到10.11%。
观察银行的总体资产负债表，是判断资本充足率变化情况的另一个方式。如果总资产增长速度一直快于风险加权资产，就可能表明银行在粉饰其资本充足率。从12月到6月，在中国的五大银行中，有四家的风险加权资产与总资产比率下降。
银行人士声称，利用内部模型评估风险情况，比监管机构提出的风险加权指标更好，而且中国银行业者这么做只是与国际接轨而已。此外，如果这种变化导致资本充足率改善，也不过是一次性的影响。
然而，我们仍有理由感到担忧。中国银行业者保持了10多年的高速增长，但违约情况却非常少见。在此基础上建立的模型几乎肯定会低估贷款风险。在转而采用内部模型之际，恰巧中国银行业者正积极通过在国内外发债来筹措资本，这也不同寻常。外界预期中国政府将一如既往地支持本国大型银行，这可能使得投资者不必过于关注资本充足率的细微之处。尽管如此，这仍然是质疑中国大型银行表面上十分强健的又一个理由。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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