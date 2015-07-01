焦点：中国央行接连降息 中型银行前景不乐观

2014年9月24日，工行上海一支行的员工在工作。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京7月1日（记者 Shu Zhang/Matthew Miller） - 中型中资银行正在以高于大型银行的存款利率，在低迷的市场竞相吸引资金。但在贷款利率继续下降之际，此举将会令他们的利润严重受创。

中国人民银行周六宣布，将一年期存、贷款基准利率下调0.25个百分点，分别至2%和4.85%。

人行宣布降息后，位于武汉的小型银行--汉口银行立即跟随调降其一年期存款利率，但仍将其存款利率设定在3%，这为现行规定允许的最高水平。

南京银行(601009.SS)也将其一年期存款利率调整为2.58%，徽商银行的一年期存款利率则调整为2.66%。

与此同时，工商银行(1398.HK)(601398.SS)和建设银行1939.HK(601939.SS)等大型国有银行的一年期存款利率则仅为2.25%的，原因是此类银行在储户的眼中更为安全。

巴克莱的分析师称，由于人行一年期贷款基准利率低至4.85%，这些规模较小的银行面临的利润率压力可能是大型银行的两倍。

“以前是包括价格战的形式去拉储蓄，现在对银行来说也都会比较困难，”恒丰银行创新发展部总经理娄丽丽说。

巴克莱预测，央行最近一次的降息，将令中国银行今明两年的净利润分别萎缩0.9%和3.5%。

巴克莱还称，今明两年民生银行的净利润将分别下滑1.8%和8.2%。

北京农商银行代行长张建华称：“最近两次降息实际效果只是降了贷款利息，存款利息基本没降，我们息差明显收窄。货币政策限制也很多，企业杠杆率是很高的，银行业融资从需求端来讲对于银行的贷款也是在下降的。”

“近十年银行黄金期也是过去了，”张建华上月在一个会议上称。

这些银行还面临提供更高现金回报的信托及财富管理公司的激烈竞争。

为了对抗这种趋势，规模较小的银行开始加大对小微企业和农业部门的放贷规模。这些企业及行业虽然有政府的扶持，但也存在较大风险。

这可能还不够。“利率市场化的结果是银行要萎缩，特别是存贷款业务萎缩，”国开行前副行长高坚称。“中小银行会比较麻烦，垮台的可能性会更大会更快。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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