中国股市暴跌冲击银行业手续费和佣金收入 下半年增长料放缓

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

路透上海/北京8月26日 （记者 Engen Tham/Shu Zhang） - 不良贷款激增和央行多次降息导致的利润增长放缓已经让中资银行疲于应对，近期股市暴跌抑制手续费收入的强劲增长，料将让银行业者感到雪上加霜。

中国五大商业银行本周将陆续公布中期业绩，预计其核心贷款业务的不良贷款率将进一步上升，利润增长将继续放缓。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四将在五大行中率先发布中报。

中国央行周二晚间祭出降息降准举措，决定自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点。

据中信证券的一份研究报告，降息或令银行明年的净息差减少多达4个基点。

随着贷款业务盈利能力降低、风险加大，中资银行已加速转向产生手续费和佣金收入的业务。手续费和佣金收入目前占国内银行业总收入的20-30%左右。

辉立证券驻香港分析师陈星宇称，银行经理们表示他们的目标是将上述比例提升至40-50%。

银行的非利息收入来自投资银行收入，以及托管、结算和理财产品的手续费等方面。

来自中国五大商业银行之一的一名信贷员称，他所在的分行目前专注于开发在金融机构间买卖的产品。

该信贷员称，供应没问题，银行有资金，但没有需求。

中国银监会数据显示，商业银行不良贷款已连续15个季度增长，6月末的不良贷款余额超过了1万亿美元，为七年来的首次。

“现在还没有拐点预期的迹象，”国金证券银行业分析师马鲲鹏说道。

中国第六大商业银行--招商银行(3968.HK)本周称，2015年上半年招行手续费与佣金净收入约占营运净收入总额的30%，去年同期为25%。

规模较小的平安银行(000001.SZ)称，上半年非利息收入约占总收入的30%，比例创历史新高。

但分析师们警告称，由于银行非利息收入中有相当多与股市挂钩，随着中国股市暴跌，2015年下半年银行手续费收入可能放缓。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。