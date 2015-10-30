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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 12:42 BJT

中国央行允许境内银行为境外中央银行类机构开立专用存款账户

路透北京10月30日 - 中国央行周五发布通知，允许境内银行业金融机构为境外中央银行类机构在开立专用存款账户，用于办理其与中国央行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金管理以及依法开展其他业务等相关资金往来。

央行网站《关于境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立人民币银行结算账户有关事项》通知规定，该账户不得支取现金，且申请开立专用存款账户应出具双边本币互换协议的签字页等。

央行并称，境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立的专用存款账户信息暂不纳入人民币银行结算账户管理系统管理。

央行今年7月发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。（完）

欲浏览更多信息，请点选央行网站：here

(发稿 李铮; 审校 杨淑祯)

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