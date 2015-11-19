焦点：中资银行对逾期贷款激增视而不见 经济下行导致银行更加“通融”

2014年9月24日在上海一家银行拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 中国企业借款受到经济放缓冲击

* 银行未完全认列坏账

* 逾期贷款增加预示坏账激增

* 银行业者尽量避免拨备资本金

路透北京11月19日 - 在经济趋疲背景下，受到坏账冲击的一些中资银行未认列不良贷款的情况日益严重，他们这是为了规避必需要拨备资金。

从这些银行的监管文件来看，逾期贷款增加的速度是认列坏账增幅的三倍。

日见膨胀的逾期贷款数字仍按全值稳坐在银行账面上，甚至这些贷款已逾期90天--这个国际上通用的划分不良贷款的标准。

中国25年来最慢经济成长导致这种不达标的企业贷款暗暗累积，粉饰了银行业资产负债状况，而一旦这些贷款认定违约和减记，将打击银行获利。

“过去，不良贷款数额超过逾期贷款，”中国银监会一位未具名官员表示，“而现在逾期贷款超过了不良贷款。”

瑞银对中资银行资产负债表数据的分析显示，今年上半年在18家上市的中资银行中，尚未减记的逾期贷款规模较2014年底激增57%，达到6,450亿元(约合1,010亿美元)，而同期不良贷款规模增长17%，至6,920亿元。

其中逾期时间在三个月以上的贷款较2014年底飙升166%，至1,490亿元(约合234亿美元)，分析师称，这一问题在未上市的中小型中资银行中更加普遍。

上述银监会官员称，经济“下行压力”导致银行在划分贷款类别时采取更加通融的方式，以避免增加贷款违约拨备。

“中资银行的实际资产质量比账面上的不良贷款水平要差，”标普银行业分析师Ritesh Maheshwari称。

**多米诺效应**

在2012年之前，中资银行中贷款损失的认定并不是什么问题，因为当时被归为逾期但未被减记的贷款数量微乎其微。

但资深银行家和业界人士称，随着中国经济增长放缓，银行对于完全认列坏账越来越谨慎。

如果他们真的宣布出现违约，这将会引发骨牌效应，因为该信息是公布在央行的全国信贷资料库上，这会促使所有银行对同一家借款者减记其贷款。

如果银行业者认为贷款最终能够全部或部分收回，他们并不愿意获利承受这样的冲击。

“如果逾期贷款完全被归类为不良贷款，那么我们必须提拨100%的坏帐准备，”一合股中资银行资深高管表示。“但我们可能不会有100%的损失。因此提拨那么多是不合理的。这是在浪费资本”。

信评机构穆迪资深分析师Christine Kuo对路透表示，由于穆迪认为不良贷款的情况并未得到良好的体现，9月时开始计算中国银行业新的逾期超90天的贷款，以更好地评估资产品质。

浦发银行(600000.SS)在截至6月的六个月，逾期超过90天却尚未减记的贷款增加一倍至229.6亿元人民币。

华夏银行(600015.SS)、平安银行(000001.SZ)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)也报告称今年上半年逾期贷款明显增加。

银行人士和审计人员称，中国国有大型商业银行在资产质量认定方面更加审慎。

工商银行高管上个月在该行业绩电话会议中告诉分析师，逾期三个月以上的贷款有超过99%都被认定为不良贷款。

但在一些中型银行，贷款损失拨备很少能跟上账簿中的逾期贷款的增速，这意味着有可能存在资本缺口。

以重庆银行(1963.HK)为例，该行的长期逾期贷款上半年增长了一倍多，但其贷款损失拨备只增加了约10%。

“存在贷款损失拨备覆盖不足的风险，”惠誉的中资银行业务负责人胡月明(Grace Wu)称。(完)