分析：资金回暖中国央行转为净回笼 流动性后续承压政策待看通胀

作者 李宏薇

路透上海4月8日 - 季度初期中国银行间资金面明显缓和，央行公开市场结束三周净投放转为净回笼。但本月中下旬将有大量中期借贷便利(MLF)到期，同时迎来季度缴税，后续流动性压力不可小视。

在此情况下，有业内人士认为再实施一次降准对冲也未为不可，但更多则倾向于，因外汇占款下降等基础性因素影响渐弱，本次可通过续做MLF、增大逆回购量等来平抑短期冲击，后续政策举措还要待通胀和经济形势更为明确后再定。

除去周一清明假期，央行公开市场周二至周五共进行了1,200亿元人民币七天期逆回购，利率均持平在2.25%。据此计算，本周将净回笼2,750亿元，此前三周均为净投放。

东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示，一般来说，降准主要应对外汇占款下降这种永久性的流动性减少，目前人民币汇率较前期稳定，而且最新外汇储备也有回升，即使有短期的资金波动，出台必要性也不大。

“MLF到期可以续做，如果有需求，逆回购量也可以放大。经济变好，加上通胀预期，现在(政策)不动是最好的选择。”他称。

据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。同时，月中后季度缴税也将启动。

不过北京一大型券商分析师指出，“MLF到期和缴税，估计得(降准这样的)大招吧。”

中国3月外汇储备CNFXM=ECI环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士称，3月外储规模虽反弹，但美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消，未来外储仍有一定下降压力。

中国最近的一次降准在3月1日，较上一次降准时隔约四个月。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1V0PhnH

**经济回暖和通胀的持续性值得关注**

不论以何种方式应对本月将至的流动性压力，业内人士均表示，经济基本面回暖和通胀的持续性，是判断更长时间段政策走向的重要依据。公开市场方面，短期来看，逆回购规模会随需求变动而增减，利率则有望继续持稳。

国务院发展研究中心金融研究所王洋认为，近期因外汇占款下降产生的流动性压力有所减轻，降准迫切性不强。但从更长期间来看，若经济回升趋势无法确认，政策总体宽松方向还有望延续。

“二季度可能是通胀高点，经济形势现在也确认不了就是真的起来了，还需要观察。不排除(未来)还会降准。”

路透综合40家机构预测中值结果显示，食品价格春节后未能如期回落，加上基数效应，3月CPI通胀预计继续上行，而随着部分重要生产资料价格的上涨，PPI跌幅有望进一步收窄。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 清明假期

（周二） 600

（周三） 300

（周四） 100

（周五） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 350 因假期顺延至周二 ）

（周二） 600

（周三） 600

（周四） 1,000

（周五） 1,400

SLO到期 --

净回笼 2,750 (完)