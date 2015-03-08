《独家新闻》外资银行收紧对中国国有企业贷款的标准

* 新加坡星展集团针对中国国有企业采用“决策网格”

* 台湾彰化商业银行从1月1日起要求国有企业提供抵押品

* 不再想当然地认为国有企业有政府暗中支持

路透上海/香港3月8日 - 在中国尝试改革企业和经济放缓之际，一些银行对中国国有企业(SOE)采取更严格的贷款标准，并要求一些企业提供抵押品。

据路透获悉的一份内部风险指导草案，新加坡星展集团 计划推出一种“决策网格”来评估中国国有企业信用状况。该行最近因提供给一家中国国有企业相关企业的贷款成为坏账而遭受损失，它先前评估这家企业没有风险。

台湾彰化商业银行 的一位人士表示，自今年起该行将只向提供抵押品的中国国有企业放贷，认识到这些企业不再是零风险。

这些政策调整说明一些外资银行在为中国企业违约事件增加而早做准备。中国经济增速降至四分之一个世纪以来的最低，政府同时在努力提高国有企业效率。

由于中国计划将优先支持战略性行业中的国有企业，星展集团在向被认为受政府支持较少的国有企业贷款时，将采取更保守的态度。

星展集团这份标注日期为1月的文件称：“国有企业获得的政府支持不尽相同。我们更加相信，随着该国政府继续推进市场经济，政府支持力度的差异以后会更加明显。”

星展集团现将根据国有企业可能获得的政府支持水平给他们分级，认为子公司的风险要高于顶层的控股公司。

决策网格显示，没有整合到母公司国有企业财报中的集团公司，将被评估为普通借款人。

星展集团相当于承认，银行不能再想当然地认为这些企业能得到上级企业的暗中支持。

“与普通企业相比，从母公司国有企业获得的暗中支持面临较大风险，因为存在政策和人员变化的风险，”文件称。