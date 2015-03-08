《独家新闻》外资银行收紧对中国国有企业贷款的标准

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 新加坡星展集团针对中国国有企业采用“决策网格”
* 台湾彰化商业银行从1月1日起要求国有企业提供抵押品
* 不再想当然地认为国有企业有政府暗中支持
路透上海/香港3月8日 - 在中国尝试改革企业和经济放缓之际，一些银行对中国国有企业(SOE)采取更严格的贷款标准，并要求一些企业提供抵押品。
据路透获悉的一份内部风险指导草案，新加坡星展集团 计划推出一种“决策网格”来评估中国国有企业信用状况。该行最近因提供给一家中国国有企业相关企业的贷款成为坏账而遭受损失，它先前评估这家企业没有风险。
台湾彰化商业银行 的一位人士表示，自今年起该行将只向提供抵押品的中国国有企业放贷，认识到这些企业不再是零风险。
这些政策调整说明一些外资银行在为中国企业违约事件增加而早做准备。中国经济增速降至四分之一个世纪以来的最低，政府同时在努力提高国有企业效率。
由于中国计划将优先支持战略性行业中的国有企业，星展集团在向被认为受政府支持较少的国有企业贷款时，将采取更保守的态度。
星展集团这份标注日期为1月的文件称：“国有企业获得的政府支持不尽相同。我们更加相信，随着该国政府继续推进市场经济，政府支持力度的差异以后会更加明显。”
星展集团现将根据国有企业可能获得的政府支持水平给他们分级，认为子公司的风险要高于顶层的控股公司。
决策网格显示，没有整合到母公司国有企业财报中的集团公司，将被评估为普通借款人。
星展集团相当于承认，银行不能再想当然地认为这些企业能得到上级企业的暗中支持。
“与普通企业相比，从母公司国有企业获得的暗中支持面临较大风险，因为存在政策和人员变化的风险，”文件称。
星展集团一发言人拒绝公开对政策调整细节置评。彰化商业银行没有回复寻求置评的电话。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率