中国股市暴跌冲击银行业手续费和佣金收入 下半年增长料放缓

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Engen Tham/Shu Zhang
路透上海/北京8月26日 - 不良贷款激增和央行多次降息导致的利润增长放缓已经让中资银行疲于应对，近期股市暴跌抑制手续费收入的强劲增长，料将让银行业者感到雪上加霜。
中国五大商业银行本周将陆续公布中期业绩，预计其核心贷款业务的不良贷款率将进一步上升，利润增长将继续放缓。中国工商银行 周四将在五大行中率先发布中报。
中国央行周二晚间祭出降息降准举措，决定自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点。
据中信证券的一份研究报告，降息或令银行明年的净息差减少多达4个基点。
随着贷款业务盈利能力降低、风险加大，中资银行已加速转向产生手续费和佣金收入的业务。手续费和佣金收入目前占国内银行业总收入的20-30%左右。
辉立证券驻香港分析师陈星宇称，银行经理们表示他们的目标是将上述比例提升至40-50%。
银行的非利息收入来自投资银行收入，以及托管、结算和理财产品的手续费等方面。
来自中国五大商业银行之一的一名信贷员称，他所在的分行目前专注于开发在金融机构间买卖的产品。
该信贷员称，供应没问题，银行有资金，但没有需求。
中国银监会数据显示，商业银行不良贷款已连续15个季度增长，6月末的不良贷款余额超过了1万亿美元，为七年来的首次。
“现在还没有拐点预期的迹象，”国金证券银行业分析师马鲲鹏说道。
中国第六大商业银行--招商银行 本周称，2015年上半年招行手续费与佣金净收入约占营运净收入总额的30%，去年同期为25%。
规模较小的平安银行 称，上半年非利息收入约占总收入的30%，比例创历史新高。
但分析师们警告称，由于银行非利息收入中有相当多与股市挂钩，随着中国股市暴跌，2015年下半年银行手续费收入可能放缓。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价