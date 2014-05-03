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深度分析 | 2014年 5月 4日 星期日 07:38 BJT

国有大行首季净息差仍在扩大 受互联网金融冲击的影响不一

* 大行净息差收益率上行

* 受互联网金融影响不一

* 资产质量压力长期存在且有差异

* 资本充足率暂未受高级法影响

撰稿 李贺

路透北京5月2日 - 中国四大国有银行2014年一季报已全部亮相。衡量成本收益的主要指标--净息差继续扩大，显示互联网金融尚未从根本上撼动国有大行的存贷款业务收益。

但值警惕的是，城市网点布局多、与货币基金合作密切的工行，息差的扩大略逊于基他三家，从侧面反应城市储户对互联网金融的接受程度要更明显。

“工行的净息差增速低于其他三家，相较于农行广大农村储户和中行的海外资产占比较大，工行今年净息差面临更大的压力。”中国国际金融公司的研究报告称。

平安证券的报告就指出，余额宝等货币基金及互联网产品的分流，确已对零售存款占比较高的大行造成冲击。“工行零售存款占比较大，受互联网金融影响更多。”

四家中资银行一季报显示，其净利息收益率同比均有上升。其中，农行净息差同比提升了18个基点，至2.96%；建行同比提升了10个基点，至2.81%；中行同比提升了7个基点，至2.29%。

工行虽然没有在一季报中公布净利息收益率，但根据平安证券的测算，其一季度净息差为2.60%，同比亦提升了3个基点。

银河证券分析师黄斌辉表示，国有大行净利息收益的上升是“需求旺盛”的表现，主要由于一些软约束项目对资金价格的推升。

另一家券商的银行业分析师表示，虽然利率市场化负债端的资金价格上升，但大型银行有较强的定价能力和成本转嫁能力。

一季度各家银行的业绩增速也基本符合预期。一季度中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利润同比增长13.88%，比去年同期净利增速提升5.68个百分点；农行净利润同比增长13.65%，亦比2013年同期净利增速提高了5.39个百分点。建设银行(601939.SS)(0939.HK)首季净利增速10.41%。而工商银行(601398.SS)(1398.HK)净利增速则为6.63%。

谈及中行的净利增速同比上升，上海一家券商的银行业分析师认为，中行受益于海外经济复苏，同时，在资产配置上增加了风险偏好。

兴业证券研报称，一季度中行业绩提升与贷款定价提升和同业资产积极运用有关。一季度，中行同业资产较上年末大幅提高32.4%，其中主要为买入返售金融资产大幅上升。

**资产质量压力长期存在**

今年一季报显示，除了农行的不良贷款率与上年末持平，其余三家国有银行的不良率均有上升。

此前，多位分析师判断，随着中国经济下行的压力，今年，信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于去年。

黄斌辉称，银行不良率的上升应该不会短期见顶，会是一个中长期的趋势，关键是要关注这个趋势上升的程度。未来，银行也会加大不良资产的处置力度。

中国银监会在一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大。

此前，中国国家统计局公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

不过，在银行不良率上升的大趋势下，也会存在细微分化。王一峰表示，中行由于海外经济的触底回升，资产质量压力不太大；国家对县域经济的扶持也会对农行的不良率有所缓解；而相比来说，工行受制造业的影响，资产质量下降的压力比较大。

中国银行3月末的不良贷款率0.98%，比上年末上升0.02个百分点；工商银行不良贷款比率为0.97%，亦较去年末0.94%上升；建设银行3月末不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点;农业银行3月末的不良贷款率1.22%，与上年末持平。

对于一季报中大行资本充足率的变化，黄斌辉表示，目前虽然已经得到银监会的批准，但几家银行还没有正式采用高级法计算资本充足率，目前的变动应该与高级法无关。

一位市场人士指出，高级法对采用银行的影响应该到中报披露时才会显现出来。他表示，此前银监会已经表态，不可由于高级法的使用令资本充足率指标升高过多。

一季报显示，截止3月底，工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%；中行的核心一级资本充足率为9.58%，资本充足率为12.05%；建行的资本充足率13.50%，核心一级资本充足率11.11%；农行的核心一级资本充足率分别为9.46%，资本充足率为11.86%。

此前，中国银监会称，已经核准了工行、农行、中行、建行、交行(601328.SS)(3328.HK)、招行(600036.SS)(3968.HK)等六家银行实施资本管理高级方法。分析人士表示，高级法的使用可以一定程度上提高银行的资本充足率。（完）

以下为四大行2014年一季度主要财务指标一览表：

2014年 净利润 增速（%） 不良 不良余额 资本充 核心资本

一季度 （亿元 率 （亿元） 足率 充足率

工商银 733 6.63 0.97 1,005.5 13.22 10.88

农业银 534.3 13.65 1.22 919.9 11.86 9.46

中国银 453.6 13.9 0.98 803.2 12.05 9.58

建设银 657.8 10.41 1.02 908 13.50 11.11

(审校 毕晓雯)

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