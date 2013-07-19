苏州三名银行行长涉嫌违规放贷遭调查--报载

路透上海7月19日 - 《21世纪经济报道》称，苏州市吴江区三名商业银行行长因涉嫌收受贿赂，秘密为一家亟需资金的房地产开发商提供贷款而被带走调查。

当中国政府竭力收紧信贷并着力摆脱依靠贷款推动投资的经济模式之际，此案凸显中小企业面临的困境。

《21世纪经济报道》的报道称，吴江三行长落马可能跟房地产融资有关，银行行长与小贷公司勾结放高利贷给房地产公司。

吴江区是苏州市一个富裕地区，一向以蓬勃的民间经济和活跃的地下借贷网络闻名。

该报在周四还报道称，由于今年早些时候房地产市场的萧条以及无力重新获得贷款，开发商亟需现金。

报道援引银行消息人士的说法称，流动性紧张必然会导致银行放贷能力受阻，再加上监管层要求银行去杠杆化，这些都可能影响到银行业绩，导致之前违规放贷问题集中暴露。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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