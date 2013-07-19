苏州三名银行行长涉嫌违规放贷遭调查--报载

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透上海7月19日 - 《21世纪经济报道》称，苏州市吴江区三名商业银行行长因涉嫌收受贿赂，秘密为一家亟需资金的房地产开发商提供贷款而被带走调查。
当中国政府竭力收紧信贷并着力摆脱依靠贷款推动投资的经济模式之际，此案凸显中小企业面临的困境。
《21世纪经济报道》的报道称，吴江三行长落马可能跟房地产融资有关，银行行长与小贷公司勾结放高利贷给房地产公司。
吴江区是苏州市一个富裕地区，一向以蓬勃的民间经济和活跃的地下借贷网络闻名。
该报在周四还报道称，由于今年早些时候房地产市场的萧条以及无力重新获得贷款，开发商亟需现金。
报道援引银行消息人士的说法称，流动性紧张必然会导致银行放贷能力受阻，再加上监管层要求银行去杠杆化，这些都可能影响到银行业绩，导致之前违规放贷问题集中暴露。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。