大摩和瑞银欲将对中国证券合资公司持股提高至49%--消息

路透香港1月9日 - 直接了解情况的知情人士表示，摩根士丹利(MS.N)和瑞银(UBSG.S)料将各自提高在中国证券合资公司的持股至49%，押注中国这个全球第二大经济体的强大交易动能。

中国2012年允许外资银行将对证券合资公司的持股最多提高至49%，以协助中国资本市场现代化，先前的持股上限为三分之一。

但已在中国成立证券合资公司的外国投行迄今尚未调升持股比例，因为多数合资公司规模较小、或者由于国内交易业务表现疲软而难以实现盈利。

但中国可能在不久后开放全球性银行业者持有证券合资事业多数股权，且股票发行及交易业务量越来越大，已经刺激部分外资银行试图提高持股。

顾问机构Quinlan & Associates执行长Benjamin Quinlan表示，“中国证券市场成长的时机已经成熟，外国投资银行若要提高营收，将会投入更多资金，这是个长线押注。”

两名熟知计划内容的人士表示，摩根士丹利及中国合资伙伴华鑫证券已经同意让摩根士丹利持股从33.3%提高至49%的提案。

一位消息人士表示，摩根士丹利增加持股比例的计划正在等待中国证券监管机构的审批。

两位消息人士告诉路透，瑞银也正磋商将其对成立于2006年的中国证券合资公司--瑞银证券的持股比例从25%提高至49%。

其中一个知悉瑞银计划的消息人士称，瑞银预计这一过程将于今年稍晚完成。

所有消息人士都不愿署名，因增加持股的详细内容尚未公开。摩根士丹利和瑞银未予置评。有关提高持股比例的消息最初由华尔街日报(WSJ)报导。

摩根士丹利华鑫证券的业务范围包括股票和债券的承销与保荐。瑞银证券业务涵盖固定收益、股票承销和金融谘询。

根据中国证券业协会网站的最新数据，摩根士丹利的中国证券合资公司2015年净利为3,000万元人民币(433万美元)，2014年为亏损47万元人民币。

瑞银证券2015年净利则为2.96亿元人民币，高于上年的1.18亿元。

路透2016年6月报导，瑞士信贷(CSGN.S)也计划提高在其中国证券合资公司中的持股，至持股比例上限49%。(完)