四大行26天放贷4300亿元 全行业1月新增贷款或达1.1万亿--报载

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）

路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。