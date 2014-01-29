四大行26天放贷4300亿元 全行业1月新增贷款或达1.1万亿--报载

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透上海1月29日 -上海证券报周三报导引述消息人士称，直至1月26日，工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行今年1月新增贷款投放约4,300亿元人民币，估计全银行业1月新增贷款达1.1万亿元。
报导指出，1月前20日，四大国有银行新增贷款为近4,400亿，存款则负增长超过7,000亿元。而20日至26日这一周，四大行新增贷款有所收缩，同期存款流失状况则有所好转，至26日，四大行存款负增长4,900亿元。
对于四大行贷款投放的收敛，消息人士分析认为主要是受存款制约，且月底还有取现压力。若以26日为基数，四大行贷款投放规模相对去年同期增长10%，消息人士认为属于正常增长。
基于四大行目前的新增贷款规模，以及央行对季度内银行各月额度管理相对有所放松的态势，有预计今年1月全行业新增贷款将超去年的1.07万亿，或达1.1万亿。
不过，值得一提的是，央行在1月17日举行的2014年人民银行货币信贷工作会议上明确指出，1月份以来，贷款增长较快。金融机构要合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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