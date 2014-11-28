中国银行业的数字花招 可能让政府促进放贷的努力付诸东流

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透上海11月27日 - 中国希望上周的降息能够增加贷款投放，从而支撑步履蹒跚的经济成长，但银行业用来粉饰数字的一些花招，可能让人无法衡量贷款的实际增长。
中国政府对银行业的控制较多，经常要求银行的放贷行为要符合官方的政策要求。上周五央行实施两年来的首次降息时，很明显其目的之一是帮助小企业获得信贷。
中国10月人民币贷款新增速度降至将近九年来最低，央行降息可能会提高整体数据，但银行业人士认为，通过调整统计数据来达到目标，这已不足为奇。
手法之一是发放一笔贷款后，要求借款人用部分贷款资金购买银行发行的理财产品，帮助完成贷款和理财产品销售两项目标。
另一种做法是要求借款人把部分贷款以存款的形式还给银行，银行业人士称返还比例介于30-40%。这样做的好处是，银行既可获得全部贷款的利息，实际上又保留了部分贷款。
一位业内人士表示，这实际上就是银行通过虚假交易对手自己创造出来的业务。
银监会称这些行为是非法的，但表示只有“某些商业银行”这样做。而银行业人士则表示，作假行为仍然十分猖獗。
**当局加大管理力度**
随着中国经济年增长率即将下滑至15年来低点，中国当局一直在加大行动力度，降低中小企业融资成本；国务院也发出指示，要求“防止贷款被违规挪用，确保贷款资金直接流向实体经济”。
中国银监会在9月初也下发通知，要求银行业不得以不正当手段违规吸收和虚假增加存款。
但银行界人士表示，这些举措实施较慢且效果不彰，对抑制此类行为起不到什么作用。
另一位银行家表示，现在以存款形式返还部分贷款的协议已经变为口头约定，而不像以往那样写进贷款文件。
“银监会正在摸着石头过河...不过银行家们已经到了对岸，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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