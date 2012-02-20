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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 10:54 BJT

去年中国商业银行净利1.04万亿元

中国银监会公布数据显示,2011年中国商业银行净利润达1.04万亿元人民币，净息差为2.7%。商业银行向银监会报送的非现场监管报表本外币合计数据并显示，2011年商业银行非利息收入占比19.3%，不良贷款率1.0%，拨备覆盖率为278.1%，资本充足率12.7%，核心资本充足率10.2%。路透

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