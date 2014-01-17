票据业务开年承压 中国多家银行规模遭压缩

路透上海1月17日 -中国商业银行的票据业务开年即承压。两位民生银行(1988.HK)(600016.SS)消息人士周五称，因受风险资产计提影响，该行开年票据业务政策收紧，部分风险资产额度紧张的分行，票据贴现业务暂停。

另据华东某国有银行分行票据人士介绍，开年来票据业务规模也受到压缩，主要因贷款加速投放的影响，信贷规模优先支持贷款而非票据。

“还是正常在做，但今年的业务形势确实比较严峻。”民生银行某分行人士介绍。

票据业务常用来作为银行调剂头寸和规模，之前由于银行与农信社之间的双买断（即期买入远期卖出）业务，可使银行的票据规模转移至表外，做到逃避信贷规模控制和资本计提要求，而盛行一时。

不过这种套利行为也是银监会的监管重点，2013年5月，银监会就曾下发《关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》（135号文）对四类违规票据业务进行排查。

但银行具体的落实情况并不明确。上述民生银行人士介绍，今年双买断业务在该行已有计提风险资产的要求，因此票据业务的开展受到限制。

民生银行2013年三季度报显示，该行集团口径资本充足率为10.15%，核心资本充足率为8.18%，略高于银监会新资本协议过渡期分年度资本充足率要求。

央行数据显示，2013年下半年以来，除了11月票据融资规模正增长不超过200亿元人民币之外，其余月份，票据业务都是负增长的，当年末票据融资规模减少896亿元。（完）

(发稿 路透中文部)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。