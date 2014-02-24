中国传统银行反击互联网金融挑战

图为2013年10月15日中国工商银行总行内一名工作人员在打电话。 REUTERS/Jason Lee/Files

路透上海2月24日(记者 Gabriel Wildau) -中国的实体银行正在对阿里巴巴和其他互联网巨头发起的侵袭展开反击，旨在阻止银行存款外流至高收益率的互联网投资产品。

在不到8个月的时间中，阿里巴巴的货币市场基金产品--余额宝的规模就吸引了大约4000亿元(660亿美元)的资金，超过了中国规模最小的5家上市银行的客户存款总额。

百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)推出的类似互联网理财产品也是导致传统银行1月份存款大规模流失的原因之一。

财经和科技咨询机构Kapronasia的负责人ZennonKapron表示：“余额宝及其类似产品对银行构成强有力的竞争性挑战。尽管互联网产品所筹集的数额与银行整体存款基础相比依然很小，但发展速度异常惊人。”

现如今，传统银行开始发起反击。

中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)、平安银行(000001.SZ)最近几周均推出了与余额宝功能相抗衡的新产品。

银行还游说监管机构，希望出台政策控制非银行机构发售互联网基金。

但最终结果是，存款之争会推高银行的融资成本，并损及今年的盈利。

随着中国逐步向利率市场化方向迈进，各家银行将不得不为吸引客户展开竞争，这就意味着要提供更高的收益率。

巴克莱资本(Barclays Capital)除日本外亚洲银行分析师颜湄之(MayYan)表示：“这将会对银行利润造成负面影响。成本会上升。”

**实时赎回**

中国的储户近些年纷纷涌向所谓的理财产品，银行将其作为补充传统储蓄存款的一种高收益替代产品。

阿里巴巴去年6月携手天弘基金推出余额宝，这款产品目前的七日年化收益率为6.2%。

除了颇具吸引力的收益率，余额宝和其他在线货币市场基金的多个创新功能使得民间资金远离银行存款和线下理财产品。不同于多数银行的理财产品，余额宝允许投资者实时赎回，且没有最低购买门槛。

余额宝和阿里巴巴支付宝的无缝对接也让购买这款产品既简单又方便。

现在，银行也开始推出各自版本的实时兑换货币市场产品。

以资产计，全球最大的银行--中国工商银行在浙江地区试点推出“天天益”。另外，工商银行还规定，储户每月向支付宝转移的资金数额不能超过5万元。

中国第五大银行--交通银行推出“快溢通”，平安银行则推出了“平安盈”。

银行还调整了理财产品，使其更具吸引力。

上海一家中型银行的理财产品经理人表示：“我们正试图增加我们理财产品的便利性，比如让客户在非工作时间购买等。我们还要求银行监管机构放宽限制，下调某些产品5万元的购买门槛。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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