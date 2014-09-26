综述：中资银行海外发债火热 然流动性紧及CCS升令成本受压

记者 赵红梅

路透香港9月26日 - 中资银行正巧借时机扩展着债券发行的全球版图，人民币新债近期可谓“遍地开花”。但因集中发债的资金需求较强，且下半年货币互换(CCS)不断走高，发行成本面临不断走高的压力。显然，这需要各中资机构在把握时机窗口的同时，也能统筹合理安排。

随着人民币的国际化的持续推进，五大国有商业银行陆续获批各地清算行，亦借势离岸发债以支持海外分支业务发展,而对美国明年步入加息周期等预计，也促使发行人抓紧低成本融资的“窗口期”。

以最早被委任为境外人民币清算行的中国银行(601988.SS)(3988.HK)为例，正努力扩大离岸人民币业务，今年以来，该行的伦敦、新加坡、悉尼、卢森堡、巴黎分行就已在不同离岸中心发行了至少7笔人民币债券（不包括存款证CDs），为相关分行在当地发展离岸人民币业务提供资金支持。

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)今年亦在悉尼、新加坡、香港等地发行了4次离岸人民币债券。

”最近已不是中资银行发点心债的好时机，CCS上的比较快，离岸人民币流动性也比较紧，发行超过人民币15亿规模、3年期的点心债，利率低于3.6%就会比较难，规模小些的还能靠包销一部分。”一位投行资本市场部资深人士表示，今年上半年，同期限、同评级的银行点心债发行利率还低10-40个点子不等。

数据供应商Dealogic的数据显示，截至本周三，今年离岸人民币债券新发行规模达到231亿美元，是去年同期的两倍多。离岸人民币发行规模和次数再创新高，其中金融机构举债量以迅猛增长之势占据发行规模半壁江山。

然5月以来，因银行试点上海自贸区FTA账户、沪港通即将开通，离岸人民币市场流动性就出现了紧张苗头，后在跨过半年时点后，仍没有任何宽松迹象，尤其是进入9月中旬，香港银行同业拆息(CNH HIBOR)隔夜一度被拉至7%以上，不少市场人士预期，随着人民币跨境流动规模和频率的显着提升，离岸人民币的流动性将维持紧平衡。

另外，由于人民币3月出现贬值，在岸和离岸即期汇率价差消失，离岸人民币存款增长出现放缓。而CNH交叉货币互换(CCS)、一年期掉期(DF)点子等，也自5月逐步走高，并升至约一年来高位。在CCS拉升情况下点心债对投资者吸引力下降，不少分析师预计今年下半年香港点心债发行量会逐渐降低。

”香港人民币存款继6月出现负增长后，未来几个月增长动力仍然缓慢甚至会再度负增长。而CD和美元兑人民币的CCS亦在走升，这都给点心债的收益率带来了一定上涨压力。“渣打高级利率策略师刘洁认为。

她并认为，人民币双向资金池开通，更多的人民币合格机构投资者(RQFII)、QFII试点，跨境贷款试点等，都会增加人民币使用量,这些亦给离岸人民币利率产生推升作用。

**点心债发行利率受CCS等多因素承压**

中资银行发行的离岸人民币债券利率确有走高趋势，今年9月工商银行新加坡分行发行的一笔2年期“狮城债”发行息率已达3.5%，而在6月，中行巴黎分行发行的一笔15亿元2年期债发行利率还在3.35%水平。5月，农行香港分行发行的一笔12亿元的同期限债，票息3.25%。三支债均获穆迪“A1”评级。

9月23日，建行悉尼分行发行13亿元、3年期的大洋债，发行利率已升至3.8%，而在几天前，农业银行在迪拜发行的同期限10亿元的“酋长债”，利率还在3.5%， 7月，工行悉尼分行发行的同期限5亿元的“大洋债“利率在3.55%。

中资银行稳定负债来源的另一最常见工具--人民币存款证（CDs）由于CCS利率上升，先前的资产互换(ASW)套利诱因消退，相关投资者买盘减少，7月以来发行量剧减。下半年一年期CD平均发行利率已升至3.5%，超过去年8月高点3.2%。

一位中资银行海外分行高管认为，利用全球资金是中国银行业提高资本充足率、改善境内外资产负债表的举措之一，然境外发债亦需把握时机，统筹合理安排、锁定借贷成本，以此完善中资行的境外发债收益率曲线。

“排除宏观因素不言，中资银行境外发债要达到融资、问价、求名、探路四个目标，虽然每次发行都有个重点，但四个目标要兼顾，不能偏废，发债要观察市场、顺势而为，此外，中资银行应加强对海外机构的融资统筹管理，合理把握国际不同债券市场的趋势，定价上才能更具话语权。”上述高管直言。

CNH货币互换(CCS)不同期限的利率今年以来均有所走高，尤其是在9月中旬，其中一年期CCSCNHUSQM3L1Y=BRKR已从今年2月底的0.89%一路升至目前的2.60%左右,9月19日亦创下2.72%的年内高点。（完）

欲浏览香港2013年至今离岸人民币债券发行量，请点选(link.reuters.com/mak92w)

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 68219.5 209

2. 渣打 45154 144

3. 星展 23093.7 64

4. 法巴 21221.6 71

5. 中国银行 15896.2 33

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT) 最新的人民币追踪报告称，作为全球第七大支付货币，8月份人民币占有全球付款率的1.64%，相较7月上升1.57%。

--全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清称，要积极推进离岸人民币基础设施建设，争取实现真正意义上的人民币24小时清算，并持续加快离岸人民币信贷产品、衍生交易等产品创新。

--亚洲开发银行周二称，应丰富点心债（离岸人民币债券）发债主体的多样性，并增加高评级债券的发行量。

-- 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)悉尼分行周二成功发行一支13亿元、三年期离岸人民币债券--“大洋债”，票息3.8%，较此前初始指导息率3.9%低10个基点。

--德盛安联资产管理周一称，于香港推出人民币价计零售基金，为手持人民币的投资者提供多元化环球投资选择，以在低息环境下争取潜在稳定收益。(审校)

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