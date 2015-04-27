薪酬福利大减 中国国有大行遭遇“离职潮”

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海/香港4月26日 （记者 Engen Tham/Lawrence White） - 银行职员与猎头称，因薪酬福利下降，中国大型国有银行的职员离职数量正在增多，流向租赁、信托与网络平台等新兴金融公司。

作为反腐倡廉行动的一部分，中国政府去年下令降低国有银行高管的薪酬，降幅最高达50%。一些国有银行之后便悄然全面降薪。

银行职位光环衰退，可能令国有银行更难招聘与留住人才，更难以与新兴贷款机构竞争。

“过去我们是看不到国有部门的人员投递简历的，但现在我们看到了，”人力资源咨询公司韬睿惠悦亚太高管薪酬业务董事总经理方晔（Maggy Fang）说道。她并指出，大多数简历都是来自三十岁左右的银行中层职员。

这对于新兴金融企业来说可是好消息。

“如果是从银行出来，是从五大行出来，他们所受的基础性的训练紮实一些。加上在银行工作多年，见多识广，对很多的产品、交易结构、客户的资信都比较熟悉了解，”中国船舶航运租赁有限公司风险管理部副总经理赵申向路透表示。

赵申并称，他们公司已从银行招聘了一些人员，并计划招聘更多。“我们能保证我们将付更高的薪水。”

***薪酬与绩效挂钩***

上海浦东发展银行(600000.SS)的两名职员称，浦发总部今年全面降薪10-20%，引发离职潮。

一位低级别职员称，“有人不回你邮件，这时才发现他已经离职了。”他计划一旦有去处就离职。因担心丢掉工作，这些银行职员不愿具名。

他们表示，上海浦东发展银行的大多数团队都受到了冲击，浦发总部的固定收益与外汇交易部门受冲击最大，今年两部门均已经走了四个人，现在分别只有20和46人左右。

上海浦东发展银行的一位发言人称，政策没有改变，薪酬有升也有降。他拒绝透露有关职员离职的细节。

银行职员称，交通银行(601328.SS)(3328.HK)1月曾表示薪酬的大部分将与绩效挂钩，这引发“许多人”离职。

以前在一家大型国有银行工作被认为是“高大上”，对于一些人来说还是政治生涯的进身之阶。但现在新兴的金融公司吸引力却在增加。

据韬睿惠悦估计，国有银行的中层职员通常年薪为60-80万元（约9.7-12.9万美元），但银行职员称平均年薪要更低。他们可以有五天年假。

相形之下，网络金融平台、信托公司与金融租赁公司提供的薪酬却比国有银行多一倍不止，假期更长，旅行限制更少；国有银行工作人员必须上交护照，出国还得申请批准，过程耗时可长达一个月。两名银行职员称，即使是中国银行(601988.SS)(3988.HK)的高管，每年可能也只能公务出差一次。

***谢绝升职***

中国银行支行的一名职员表示，以前过春节的时候有发食品和水果代金券或者现金，但现在几乎什么都没有。他还表示，团队出游以前是去海南岛，现在改为去更近更便宜的地方。

未能联络到中国银行置评。

韬睿惠悦的方晔表示，高层降薪意味着支行的资深员工现在可能比集团总部的资深雇员挣得还多，这导致支行的一些人员拒绝升迁到职位更高、但薪酬更低的职位，打乱了银行的人才流动。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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