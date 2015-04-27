薪酬福利大减 中国国有大行遭遇“离职潮”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/香港4月26日 （记者 Engen Tham/Lawrence White） - 银行职员与猎头称，因薪酬福利下降，中国大型国有银行的职员离职数量正在增多，流向租赁、信托与网络平台等新兴金融公司。

作为反腐倡廉行动的一部分，中国政府去年下令降低国有银行高管的薪酬，降幅最高达50%。一些国有银行之后便悄然全面降薪。

银行职位光环衰退，可能令国有银行更难招聘与留住人才，更难以与新兴贷款机构竞争。

“过去我们是看不到国有部门的人员投递简历的，但现在我们看到了，”人力资源咨询公司韬睿惠悦亚太高管薪酬业务董事总经理方晔（Maggy Fang）说道。她并指出，大多数简历都是来自三十岁左右的银行中层职员。

这对于新兴金融企业来说可是好消息。

“如果是从银行出来，是从五大行出来，他们所受的基础性的训练扎实一些。加上在银行工作多年，见多识广，对很多的产品、交易结构、客户的资信都比较熟悉了解，”中国船舶航运租赁有限公司风险管理部副总经理赵申向路透表示。

赵申并称，他们公司已从银行招聘了一些人员，并计划招聘更多。“我们能保证我们将付更高的薪水。”

***薪酬与绩效挂钩***

上海浦东发展银行 的两名职员称，浦发总部今年全面降薪10-20%，引发离职潮。

一位低级别职员称，“有人不回你邮件，这时才发现他已经离职了。”他计划一旦有去处就离职。因担心丢掉工作，这些银行职员不愿具名。

他们表示，上海浦东发展银行的大多数团队都受到了冲击，浦发总部的固定收益与外汇交易部门受冲击最大，今年两部门均已经走了四个人，现在分别只有20和46人左右。

上海浦东发展银行的一位发言人称，政策没有改变，薪酬有升也有降。他拒绝透露有关职员离职的细节。

银行职员称，交通银行 1月曾表示薪酬的大部分将与绩效挂钩，这引发“许多人”离职。

以前在一家大型国有银行工作被认为是“高大上”，对于一些人来说还是政治生涯的进身之阶。但现在新兴的金融公司吸引力却在增加。

据韬睿惠悦估计，国有银行的中层职员通常年薪为60-80万元（约9.7-12.9万美元），但银行职员称平均年薪要更低。他们可以有五天年假。

相形之下，网络金融平台、信托公司与金融租赁公司提供的薪酬却比国有银行多一倍不止，假期更长，旅行限制更少；国有银行工作人员必须上交护照，出国还得申请批准，过程耗时可长达一个月。两名银行职员称，即使是中国银行 的高管，每年可能也只能公务出差一次。

***谢绝升职***

中国银行支行的一名职员表示，以前过春节的时候有发食品和水果代金券或者现金，但现在几乎什么都没有。他还表示，团队出游以前是去海南岛，现在改为去更近更便宜的地方。

未能联络到中国银行置评。