中国将成为私人银行主要客户开拓市场--报告

路透上海9月4日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道)周三发布报告称，未来两年，全球私人银行将中国市场列为其主要新客户开拓市场，同时中资和外资私人银行近期都会侧重于离岸业务的拓展。

此次发布的普华永道2013年全球私人银行和财管报告共调研了全球50多个国家200多家机构，其中24%的受访者来自亚太地区。调研结果显示，亚太地区五大目标新客户市场中，中国排名居首，印尼其次；而且超过85%的受访者认为，在这两个市场中，他们会侧重于离岸业务模式。

普华永道中国银行业和资本市场主管合伙人梁国威指出，“目前中国高净值人群日益庞大，当前私人银行的客户主要是‘富一代’，随着这代人的成长，私人银行需提供的服务从以往的传统资产投资向金融规划和全方面的财富管理解决方案转变。”

他说，目前，私人银行在理财服务方面的业务比例在降低。未来业务的重点将是财务规划，71%受访者预期他们的业务模式在未来两年将涵盖更广泛的金融和财富规划解决方案。同时，全权委托投资组合管理有望成为新的增长引擎。

他还介绍说，目前国内中资银行的私人银行业务同质化相当明显，为更好满足客户全球资产置配需求，逐渐尝试离岸业务开展，香港和新加坡往往是中资行走出国门的第一站；而海外私人银行的竞争优势本来就在于国际市场及全方位产品，因此离岸业务亦是外资银行拓展的重点。

调查显示，包括中国客户在内，亚洲私人银行客户对于诸如养老金安排、艺术品和收藏品投资、公司金融顾问等方面的需求在上升；而对于私人银行而言，在艺术品或酒类的收藏和鉴证、税务策划等专业领域的能力仍有相当大的提升空间。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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