焦点：中资银行今年净利料维持两位数增长 但不良反弹风险仍加大

3月27日在北京一家工商银行营业所拍到的顾客在ATM存取款的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 中资银行全年净利保持10%以上增幅可期

* 利润增长无法掩盖不良贷款的明显反弹

* 未来中资银行料将继续加大不良资产核销和处置力度

* 各家银行将更加重视流动性管理

作者/谢衡/张胜男/赵红梅

路透北京/香港8月29日 - 在中国银行业占据主导地位的五大国有商业银行，今年上半年均保持了两位数以上净利增长，与市场预期基本一致。分析师普遍认为，只要中国经济今年不出现硬着陆，中资银行全年净利保持10%以上的增幅应仍可期。

不过，利润保持增长并不能掩盖不良贷款的明显反弹。半年报普遍显示各家银行的资产质量压力愈见加大，地域风险亦初现蔓延迹象；未来中资银行料将继续加大不良资产核销和处置力度，以控制不良率的显着回升。

“国务院领导有一句话，叫经济好，金融才能好。”中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称。

中国经济目前虽有企稳迹象，但难现强势。此外，金融脱媒和利率市场化的加速，亦制约了中资银行净利息收益率的空间，而利差收入仍是中资银行最主要的利润来源。

“银行业的利润仍将增长，但增速有所放缓。”中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)行长张云表示。

中国五大国有商业银行已相继公布了今年中期业绩，其中，农业银行上半年净利增速 14.7 %，位列第一；中国银行(3988.HK)(601988.SS)净利增速为12.9%，而建设银行和工商银行(601398.SS)(1398.HK)分别为12.6%和12.3%

中信证券银行业分析师王一峰认为，今年全年中资银行业利润预计将可以保持两位数以上的增长，增幅约在10-12%。

工行董事长姜建清就表示，过去近十年中资银行的业绩都是持续向好的，已经经过了经济周期的检验。

“市场上从去年以来，对中国的金融业提出非常多的质疑，从平台到影子银行到钱荒，把银行的PE、PB打得很低。（中资银行）这么好的收益，这么好的回报，这么好的质量，我们认为是有一些不公平的。“他称。

中国央行行长周小川此前表示，中国经济增长内在动力还是很强的，不会出现所谓连续性下滑的走势。

事实上，中国经济近来也的确出现转暖迹象，中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方的50.1，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

**不良反弹风险仍加大**

从上市银行公布的半年报看， 不良贷款率仍控制在一个较低的水平，而不良贷款余额则均有明显回升。分析师们普遍认为，中期看行业资产质量风险因素仍在，不良或仍将保持向上趋势。

各家银行的高管对下半年资产质量的展望，亦十分谨慎。

“确实由于整个经济的影响，由不良升级为正常和关注类的，估计全年也不乐观，资产质量也会比上年弱一些。”建行副行长庞秀生说。

中行行长李礼辉亦表示，值得注意的是，该行境内新发生的不良贷款同比上升了69.7亿元，新发生的不良贷款率是0.63%，比去年上升了0.20个百分点，逾期贷款的比例上升0.13个百分点，这正是当前经济形势综合的反映。

而为控制不良的反弹，各家银行今年上半年普遍加大了核销力度。农行二季度就核销了33亿不良，同比提升61%。不良贷款率环比亦回落2bp至1.25%；而建行中期核销54亿，同比增长了360%，支撑二季度不良率环比持平。

中银国际发布的报告称，交行(601328.SS)(3328.HK)今年二季度末的不良贷款环比增长速度只有3%，较一季度的13.86%有明显下降，核销和打包出售是主要原因。公司也指出，由于不良资产增速较快，采用了回收更快的出售方式。

“考虑到公司在华东地区的贷款占比达到38%，未来该地区受经济增速下降的影响资产质量仍有较大的压力，因此我们预计公司未来不良贷款仍将不断上升。”报告称。

中小企业的经营状况未得改观，也使相应的贷款风险控制变得难度加大。以发放中小企业贷款见长的民生银行就坦言，地域风险已从浙江开始向江苏、山东、福建等地蔓延，虽加大清收处置力度，但不良依旧“双升”。

针对银行不良贷款反弹的问题，中国银监会办公厅副主任刘宏宇曾表示，今年不良贷款有所反弹，但银行资产质量整体稳定，风险可控，未来不良贷款不会出现大幅波动。

银监会数据显示，截至6月末，全国商业银行不良贷款余额5,395亿元，不良贷款率为0.96%。

**“钱荒”反思**

因资金供需不匹配，6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。之后业界对于“钱荒”的反思一直并未停歇。

农行高层就表示，未来该行将加强资产负债管理力度，紧盯市场资金变化，提高同业业务收益，实现风险与收益的平衡。

“（农行）将平衡流动性风险，全行统一的资金融出策略和规模，资金运作以总行为主，各分行在总 行统一调度下开展同业业务。”农行副行长楼文龙说。

建行的副行长赵欢则表示，该行并不需要通过大规模、高价的去吸收同业存款来满足流动性要求。

“目前来看，我们采取的策略是控制住高成本负债的增加，主要也是为了使我们的盈利更好一些。”他称。

姜建清认为，银行在同业业务策略有两种策略，一种是被动负债型银行，一种是主动负债型。被动负债型银行成本较高，必须开设很多网点，只有达到相当的规模时候才能降低成本。而主动负债型对流动性比较敏感，如果流动性紧张时，容易造成流动性断裂，造成危机。

“当流动性比较紧张的时候，像我们这样的被动负债型银行，将来会相对具有优势。”他说。

周小川此前针对6月的“钱荒”会不会再来的提问谈到，从一个中期的阶段来讲，中国经济的流动性总体充裕，不会因为短期的事件受到大的影响。

中国银行董事长田国立就表示，总而言之，中行不缺钱。流动性很充裕。“具体的资金调度上怎么能够做好，不管是央行还是商业银行，大家互相配合好、衔接好，它是技术性的问题。”

以下为四大行今年上半年主要财务指标一览表：

上半年 净利润（亿元 增速 净息 不良 不良余 资本充 核心资本充足率

） （%） 差 率 额 足率

工商银行 1,383.5 12.3 2.57 0.87 817.68 13.11 10.48

建行银行 1,197.1 12.6 2.71 0.99 803.1 13.34 10.66

农业银行 923.5 14.7 2.74 1.25 866.97 11.81 9.11

中国银行 807.2 12.9 2.23 0.93 694.67 13.33 10.47

（完）

(审校 曾祥进)

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