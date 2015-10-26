券商观点：中国双降对银行盈利影响偏负面

路透北京10月26日 - 中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降，分析师普遍认为，是次双降对银行业盈利影响偏负面，但有利于缓解银行资产质量压力。

券商分析师认为，是次降准释放流动性约6,500亿元左右，而放开存款利率上限，短期内对银行的存款定价策略边际影响不大。双降对低利率带来的资产端收益率下行压力显着加大，风险收益市场化将推动金融产品有序分层，低利率环境将凸显保险产品的保障功能。路透综合几家券商报告观点如下：

中金公司：

--静态分析显示此次货币政策放松将提升今年银行净息差1个基点，但拉低2016年净息差5~6个基点。具体来看，降息将推动今年净息差扩大0.1个基点，降低2016年净息差6.6个基点；而存款准备金率每下调50个基点会提升净息差0.9个基点。

--虽然此次央行并未调整活期存款基准利率（0.35%），但我们观察国有和股份制银行普遍下调了5个基点至0.3%，这将进一步提升今年净息差0.3个基点，2016年净息差1.5个基点。综合来看，此次双降对建行(601939.SS)(0939.HK)与交行(3328.HK)(601328.SS)的负面影响较大，而对重庆农商行(3618.HK)影响相对较小。

--取消存款利率浮动上限不会引发激烈的价格战。此前央行政策规定存款利率上限较基准利率最高上浮 50%，而在实际操作中大行最高存款利率仅上浮15%，中小银行上浮27%。我们认为，在贷款需求萎缩而流动性充裕的环境下，银行间爆发价格战的可能性非常小。

长江证券：

--考虑存量贷款和到期贷款重定价两者之间的差异，根据初步测算，单就本次降息而言，对银行业在未来一年之内的净利冲击为-2%。而放开存款利率上限，短期内对银行的存款定价策略边际影响几乎为零。从16家上市银行的情况来看，降息前的1年期存款利率在2.00%~2.40%之间，相当于基准利率的1.14倍~1.37倍，显然并没有用足1.5倍的上限。而本次降息后，这16家银行的1年定期存款利率均随基准下调至少25个BP，其中南京、宁波分别下调了35BP、38BP，减少存贷利率收窄幅度。降准符合预期。

--从9月央行的资产负债表来看，负债端的其他存款性公司存款（储备货币）项下降了7,060亿，与9月人民币贷款放量达成了某种程度的吻合，推测三季度末商业银行超储率水平有所下降，加之10月份税款集中入库将相应减少银行体系流动性。降准释放流动性6,500亿元左右，对上市银行整体盈利的正面贡献大约为1%。因此，双降对盈利的综合影响偏负面。

--对行业估值影响偏正面。原因有两点：第一，从基本面上看，必须承认的银行现状是拨备在大幅吞噬营收，因此不良压力才是行业目前的主要矛盾。降息降准无疑是利好企业经营，有利于缓解银行资产质量压力，对银行净利有正面作用，只不过难以量化，因此并未纳入前面的盈利影响测算。第二，无风险利率的下行有利于整个市场尤其蓝筹股估值的提升。

平安证券：

--按9月末人民币存款134万亿测算，降准0.5个百分点将释放流动性约6,700亿元，进一步考虑对“三农”及小微贷款达标金融机构的额外50bps的降准，预计释放流动性规模在7,500亿左右，降准后大型金融机构存款准备金率为17.5%，中小金融机构为15.5%。

从降息影响来看，本次央行降息对于银行净利润的负面影响与上次降息基本相同，根据各家银行存贷款重定价期限静态测算，存贷款利率对称式下降25bps对上市银行2015年/16年息差的负面影响分别为 1/6bps,净利润的负面影响在0.4/3.0个百分点，考虑到大行15年净利润已近0增长，此次降息的负面影响或使其中部分银行在明年出现负增长。

**利率市场化完成将推动金融产品分层**

长江证券：利率市场化完成将推动金融产品分层

--保险定价利率市场化和银行存款利率市场化先后完成，因为管制而导致的产品收益率差异将逐步缩小。从2013年8月-15年9月，保险完成了传统险、万能险和分红险定价利率全部市场化的进程。随着银行存款利率管制基本放开，银行利率市场化正式完成。

负债端，因为定价利率管制和存款利率管制而导致的产品收益率差异将逐步弱化；在资产端，资产配置趋同的背景下，金融产品的收益率将依据资产端的风险属性呈现出有效分层。

--风险收益市场化将推动金融产品有序分层，低利率环境将凸显保险产品的保障功能。利率市场化完成意味着以存款为代表的刚性兑付金融产品范围的进一步收缩，风险收益匹配将更加市场化也将持续推动产品分层。降息之后存款基准1.5%，费率市场化之后分红险定价利率在2.5%-3.5%，传统险定价利率 3.5%，年金定价利率4.025%，万能险保底收益率1.75%-2.5%，理财产品收益率4.76%-4.89%，信托平均收益率8.51%。收益率分层渐清晰差距渐缩小，保险产品具有的保障功能得以凸显。

中信证券：资产端压力加剧，负债端成本维持高位

--低利率带来的资产端收益率下行压力显着加大。目前中国3年期存款基准利率仅为2.7%，10年期国债收益率仅为3.0%，10年期 AAA级企业债收益率仅为 4.2%。如果低利率环境维持较长时间，我们预计中国保险资金长期投资回报率将低于4.5%，显着低于保险公司5.2%-5.5%的长期假设。

--保单负债成本维持高位，短期内难以实质下降。预计保单负债成本短期内仍难以实质下行，原因包括：1、2013 年放宽传统险预定利率以来，寿险行业保费增量主要来自传统险，保证回报率在3.5%-4.0%。2、由于放宽代理人资格要求，上半年保险营销员队伍显着增长。维持保单收益率的相对优势，有助于新人留存。③非标资产占比显着上升，现金流的稳定性要求更高，短期内部分保险公司仍有保费规模的要求，需要较长时间逐步调整。目前主流万能险结算利率约为4%-4.5%，部分银保渠道和互联网渠道销售的万能险结算利率仍维持在 5.0%以上。（完）