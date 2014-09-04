市场热谈：中资银行发行优先股恐难获投资者青睐

作者 谢衡

路透北京9月4日 - 做为中国股市市场化改革重要组成部分的优先股发行试点，曾被认为既能满足银行等大市值行业再融资需求，又可降低对二级市场的冲击。但在进入实际推介发行之后，优先股却没能获得投资者足够的青睐。

市场人士认为，若要投资者对中资银行优先股这一新品种产生兴趣，既需要落实相关税收优惠政策，亦要令转股等合同条款设置更加符合国际惯例，更关键的是--发行方要给出具有足够吸引力的价格。

“目前看海外的投资者对中行的优先股兴趣都不大。一方面是收益率不够吸引我们，另一方面是投资中资银行这个概念已经过时了，很少有人还想投中资银行了。”香港一家大型基金公司的基金经理称。

中国经济增长持续乏力，投资者对中资银行潜在的不良贷款规模顾虑重重，令已上市的中资银行股二级市场表现欠佳。这既使得其难以通过增发普通股进行再融资，亦成为投资者对即将发行的优先股持谨慎态度的重要原因。

而为避免资本水平滑落至监管警戒线，中资银行对发行优先股筹资早已充满期待。目前已有农行、工行(1398.HK)、中行、平安(000001.SZ)、浦发(600000.SS)和兴业(601166.SS)六家银行公布了优先股发行方案，计划募资达到2,650亿元人民币。

按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)此前公告称，今年计划发行不超过3.2亿股优先股，募集金额不超过320亿元。其中，在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。

汤森路透旗下IFR杂志此前报导称，中行优先股有望在10月底前发行，目前已委任9家机构担任承销商。由中银国际牵头，包括法国巴黎银行、中国招商证券、花旗、中信证券国际、瑞信、汇丰、摩根士丹利、渣打银行。

农行(601288.SS)(1288.HK)高管在上周举行的中期业绩发布会上亦表示，该行计划今年在境内发行第一批不超过400亿元优先股，9-10月都是发行的好窗口。未来会视情况考虑在香港发优先股。

中资银行优先股获批规模和计划发行时间均超出市场预期。长江证券行业分析师王一川认为，当前利率环境偏松，经济下行压力较大，未来预计更多的宽松政策有可能出台，而优先股将保证银行资产规模稳定增长，控制流动性风险，进一步支持重点项目及三农小微行业。

此前，中国央行公布的7月信贷数据创近四年新低，央行解释称，这是由于季节波动性因素、存贷比上升以及银行放贷更加谨慎等原因导致。兴业银行首席经济学家鲁政委则认为，在政府投资项目纷纷上马背景下，贷款并不存在需求问题，而主要与资本充足率紧张的供给约束有关，因此，银行迫切需要尽快放行优先股等资本补充渠道。

**发行股息率恐过低**

从目前中国银行优先股发行在海外和国内的路演询价情况看，投资者对此反应平淡，价格分歧是最重要的因素之一。

中国银行此次发行优先股计划，多种货币均在考虑中，包括美元、欧元、离岸人民币。市场预期票息介乎6.5%-7%之间。

“中行在欧洲、新加坡等多地都推介和征询意见了，投资者期望票息在7%，中行则想在6%左右。”一位新加坡基金经理透露道，她表示，投资者在见面会中对转股价格、触发条件、产品结构上比较关注。

2013年年底，中信银行国际在香港发了一笔3亿美元的二级资本工具。在赎回日之前固定票息为6.0%，之后为浮动票息。虽然中国银行作为国有商业银行，有政府信用背书，但由于自身条款限制，市场对银行一级资本工具的收益率有较高要求。

中行在国内的优先股询价也并未得到投资者的热情回应。“这东西不好卖，说白了都是在卖大银行自己的面子。”一位了解中行优先股发行情况的人士说。

上述知情人士表示，国内优先股发行主要还是依赖保险和理财资金的购买，“别的机构投资者一方面是不愿意买，另一方面也是没那么多钱。银行发优先股的盘子那么大，买个5亿、8亿的没有意义啊。”

中国人寿(2628.HK)(601628.SS)管理层此前就表示，优先股的投资价值收益与保险公司负债匹配比较契合，中国人寿将根据相关监管要求，研究择优投资优先股。

申银万国此前发布的报告认为，综合考虑合同条款、可替代融资工具发行成本差异、以及流动性三大方面，现阶段中资银行优先股股息率设定在8-9%更为合理。从国际经验看，同一商业银行发行的优先股通常较同期发行的次级债发行成本高2-3个百分点，危机时期差距会进一步拉大。

而中国商业银行现阶段次级债发行利率平均已达到5.5%左右，相对而言6-7%的优先股股息率显得过低。

“起初，中国银行对自己发行优先股还是很有信心的，将投资者进入的门槛定的比较高。现在只要有资金愿意买，中行都接受。苍蝇腿也是肉啊！”另一位接近此次中行优先股发行的人士说。

**制度仍需改进**

优先股作为中国资本市场上的一种新产品，从目前的发行条款设计、相关配套制度，到市场的流动性看，完善与提高的空间还很大。

根据监管层要求，中资银行发行优先股补充资本金，应设强制转股条款，不过投资者和发行人可自行商定转股价格和转换比例。根据农业银行公布的发行预案，阐明将按照优先股面值进行转换，但是转换价格却按照发行时设定的转股价格。

“这种方式极大保护了发行人利益，最大限度降低了其股权被稀释的风险，使投资人面临较高的银行经营风险。”申银万国的报告称。

申万建议，保险公司等优先股投资者应借鉴国际强制转股条款的经验，保护自身利益，这一点在当下中资银行风险上升的背景下尤为重要。

中国太平洋保险公司资产管理部总经理于业明此前就表示，目前国内优先股还处于将发未发的阶段，从目前预发优先股的公司路演来看，条款设置五花八门，太保会根据保险公司的资产负债匹配属性，对符合这一属性的优先股考虑进行投资。

此外，企业投资优先股，股息是否享受所得税减免，仍悬而未决。

虽然去年国务院出台的开展优先股试点的指导意见中，明确提出“企业投资优先股获得的股息、红利等投资收益，符合税法规定条件的，可以作为企业所得税免税收入。”

但对于什么才是“符合税法规定的条件“，此后国税总局一直都没出台具体的操作细则。

上述了解此次中行优先股发行情况的人士称，中行优先股路演中有主承销商表示可以免股息所得税。“但国税总局没出细则，所以你投资了优先股以后，所得税到底免不免，现在没人知道。”

中国建筑(601668.SS)此前发布的优先股预案公告中就表示，中国现行有关税收法律、法规尚未明确优先股股息能否在公司企业所得税前抵扣，考虑到本次发行优先股的属性和特点，该公司支付的优先股股息很可能无法在企业所得税前抵扣。本次优先股发行完成后，公司将根据主管税务部门的具体要求最终确定优先股相关的税务处理。”

一位大型国企财务公司的投资主管则表示，股息是否免所得税对他们是否投资优先股的影响不大，“因为集团对我们的投资利润考核，就是按税前算的。”

“优先股是个新产品，后面还有那么多银行要发，我们还是先观望观望吧。”他说。（完）

(审校 曾祥进)

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