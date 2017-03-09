中国数家银行一季度MPA考核将被取消资本充足率容忍度指标--消息

路透上海3月9日 - 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

“上个月已经收到央行口头通知取消了（容忍度指标），这个月我们已经开始控制信贷资产规模。”一位消息人士称。

另一位消息人士表示，对市场影响较大的（政策），相信央行会采取循序渐进的政策。

路透已就上述事宜联系中国央行，但暂未获得其评论。

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整机制，升级为“宏观审慎评估体系”（MPA），从资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性情况、定价行为、资产质量情况、跨境业务风险情况、信贷政策执行情况七大方面对金融机构的行为进行多维度引导。

其中，资本和杠杆情况分三个指标，分别为对资本充足率的考核、对杠杆率的考核和总损失吸收能力的考核，得分分别为80分、20分和0分。

在此前的考核中，央行曾设置一个容忍度指标，即银行实际资本充足率与宏观审慎资本充足率的差，如果实际资本充足率大于宏观审慎资本充足率则得80分；如果低于后者但在4个百分点以内，则可以得48-80分，超出4个百分点则为0分。

但在新的考核中，央行取消了4个百分点的容忍度指标。一旦得分为零，银行MPA考核大概率落入C档，将面临包括惩罚性常备借贷利率及控制金融市场准入等惩罚举措。

中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。（完）