中资银行地产相关贷款高企 或易受市场下跌冲击

2015年4月20日，安徽合肥一家银行的工作人员在清点人民币。 REUTERS/Stringer

路透香港5月25日 （记者 Sumeet Chatterjee/Patturaja Murugaboopathy） - 中国的大型银行对购房者和开发商的贷款超过至少自全球金融危机以来的任何时候。随着地产价格过热和地产企业艰难应对逐渐增长的负债，这些银行容易遭受地产市场下滑的冲击。

路透对中国五大银行资产负债表的分析显示，2015年底这些银行对地产行业的抵押贷款和其他贷款达12.4万亿元（1.9万亿美元），占总贷款规模28%。

这是中国五大银行账目上最大的曝险，超过对制造业或运输业的曝险。若将所有以地产担保的贷款包括在内，上述占总贷款的比例超过40%，而七年前为26%左右。

随着中国工商银行(601398.SS)和中国银行(601988.SS)等银行的曝险增加，中国大城市的地产价格飙升，一些人担忧地产正在形成行将破裂的泡沫。

“有两个担忧--依赖地产抵押获得贷款的情形增多，地产价格也已升至一些人可能认为过热的水平。”惠誉金融机构部门的Jack Yuan说道。

“如果（地产）价格出现非常急剧的下跌，那后果可能相当严重。”他说道，并表示当局确实拥有避免那种暴跌的工具。

许多开发商已背负中国最近地产泡沫导致的债务--2013年底地产价格下跌时，长达八年的地产狂热令许多开发商的项目未能出售或完工。

随着中国经济增速降至25年来最低，加之大城市以外的地产市场仍较弱，开发商的负债继续上升。

阳光新业地产股份有限公司(000608.SZ)是更多举债的开发商之一。阳光新业上周称，将在现有61亿元负债之外再借3亿元，但其营收2015年减半。按其目前现金流，阳光新业还清负债需17年。

阳光新业没有回应置评请求。

标普3月在中国开发商的信用评级中指出了这种风险。许多中国开发商在盈利能力下滑的情况下加大杠杆，在土地和建设上投入更多资本。

标普称，如果地产价格下滑，在一二线城市高价拿地的中国开发商尤其可能面临风险。

银行也日益面临来自购房者的风险。

法国外贸银行（Natixis）的一项研究显示，今年第一季度的1.6万亿元住宅销售中，购房者使用的抵押贷款为1万亿元，对应贷款价值比（LTV）为62%。

对于贷款人来说，那种缓冲仍处于舒适水平，但发展趋势不容忽视，相比之前一个季度的28%已经大幅上升。

中国五大银行没有回复置评请求。中国央行没有立即回应置评请求。（完）