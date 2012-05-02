独家：中国银行业新资本管理办法未获国务院批准

中国商务部称本年度暂停进口朝鲜原产煤炭 19日起执行
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。
路透北京/香港5月2日电---三位了解情况的银行界消息人士指出,中国银监会提交的修订版新银行资本管理办法,未能获得国务院批准,预示这一对银行监管更为严格的新办法将再度推迟执行,料最快的实施时间也要拖到今年底.
中国银监会已就新资本协议进行了多次修改,被称为中国版"巴塞尔协议III"银行资本监管的新标准徵求意见中,明确了资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.
该管理办法最初是定於2012年1月1日开始实施,後因监管指标过於严格遭到银行强烈反对,银监会因此对该办法进行了修订,并於2月份将修改後的资本管理办法呈报国务院.
"银监会原计划在国务院通过後,於7月1日起开始实施……,现在不得不再度拖後,最快将於年底开始实施."一位了解情况的消息人士周三对路透称.
路透已联系银监会,相关人士称,"中国银行业新资本管理办法的起草和发布工作正在进行当中,目前正在按照行政规章有关起草发布的规定走必要程序."
不久前银监会主席尚福林公开表示,今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准.
今年4月初,银监会主席助理闫庆民在接受国内媒体采访时表示,新的资本协议已呈报国务院,争取年内能全面实施新的监管标准.银监会对巴塞尔协议III的态度一直较为积极,并在持续推进.(完)
--发稿 路透新闻部
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