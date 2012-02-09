严查银行不合理贷款条件及收费--银监会

路透北京2月9日电---中国银行业监督管理委员会称,不准各银行业金融机构以贷转存,强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款;不准存贷挂钩,以存款作为审批和发放贷款的前提条件.

周四刊登在银监会网站上的新闻稿称,自去年以来,一些银行以附加不合理贷款条件和不合理收费为主要形式的不规范经营问题日益突出,银监会将重点对各银行业金融机构存贷款和服务收费两大领域存在的问题逐项排查.

"(要)严格区分贷款融资和各项收费业务的不同营销、定价程序……防止自定价目和层层加价."银监会称.

新闻稿并表示,不准以贷收费,要求客户接受不合理中间业务或其他金融服务而收取费用;不准浮利分费，将利息分解为费用收取，严禁变相提高利率.

此外,不准借贷搭售,强制捆绑、搭售理财、保险、基金等金融产品;不准一浮到顶,笼统地将贷款利率上浮至最高限额;不准转嫁成本,将经营成本以费用形式转嫁给客户.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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