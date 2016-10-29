中国外管局要求银行加强外汇交易真实性合规性审核

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月28日 - 中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差的报导“不准确”。
中国外管局没有具体指出相关报导的媒体出处。
声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。
市场观察人士称，中国当局已经加强资本管控措施，以限制资本外流，缓解人民币下跌压力。
外管局在声明中还称，将加强跨境资金流动监测预警，保持对外汇违法违规高压打击态势，维护我国经济金融安全。
(编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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