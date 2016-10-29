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中国财经 | 2016年 10月 29日 星期六 20:58 BJT

中国外管局要求银行加强外汇交易真实性合规性审核

路透北京10月28日 - 中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差的报导“不准确”。

中国外管局没有具体指出相关报导的媒体出处。

声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。

市场观察人士称，中国当局已经加强资本管控措施，以限制资本外流，缓解人民币下跌压力。

外管局在声明中还称，将加强跨境资金流动监测预警，保持对外汇违法违规高压打击态势，维护我国经济金融安全。

(编译 刘静；审校 母红)

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