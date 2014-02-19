银监会：商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 -中国银监会周三在新闻发布会上表示，中国商业银行存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%；同时，流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。
银监会是在商业银行流动性风险管理办法(试行)新闻通气会上做出上述表态。该管理办法将于今年3月1日起实行。
《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。
银监会此前召开的2014年全国银行业监管工作电视电话会议指出，今年将防范理财、信托等业务风险；紧盯流动性风险，提高资金来源稳定性；盯防市场风险和操作风险。 (完)
(发稿 谢衡; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。