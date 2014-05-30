银监会： 房地产贷款风险可控 但须防部分开发商资金链断裂

路透北京5月30日 - 中国银监会办公厅副主任王俊寿周五称，房地产贷款整体风险可控，因在银行总贷款占比不是很高，但要防止部分开发商资金链条断裂的风险。

他是在一新闻发布会上作出上述表示的。

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州、芜湖等多地放松调控政策。业内人士认为这是对中央“分类指导”“双向调控”的贯彻执行。（完）

(编译 李贺; 审校 张喜良)

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