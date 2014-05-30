银监会： 房地产贷款风险可控 但须防部分开发商资金链断裂

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月30日 - 中国银监会办公厅副主任王俊寿周五称，房地产贷款整体风险可控，因在银行总贷款占比不是很高，但要防止部分开发商资金链条断裂的风险。
他是在一新闻发布会上作出上述表示的。
中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。
在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州、芜湖等多地放松调控政策。业内人士认为这是对中央“分类指导”“双向调控”的贯彻执行。（完）
(编译 李贺; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。