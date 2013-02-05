四大行1月新增信贷约3,700亿元 全行业料约1万亿--报载

* 四大银行1月新增信贷约3,700亿元

* 全行业预计1万亿元左右

* 四大行1月放贷先松后紧,中小机构增长明显

路透上海2月5日 - 中国证券报周二报导称,今年1月工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(1288.HK)(601288.SS)等四大银行新增信贷约3,700亿元人民币左右;多家机构均对1月金融机构信贷投放较为乐观,普遍预计当月全行业信贷投放在1万亿元左右,较去年同期增幅超三成.

报导引述业内人士透露,1月四大行信贷投放呈先松后紧特点.具体包括前10天新增信贷投放达2,600亿元,之后骤然“失速”;二是新增信贷投放一度超过3,900亿元,随后通过压缩票据贴现等方式控制节奏.

一国有大行人士称,去年12月底,银行基本不发放贷款,再加上同业代付的监管入表,很多项目贷款被压到今年1月初集中放款,造成新年伊始银行新增信贷投放激增.

数据显示,项目集中释放让金融机构1月新增信贷投放出现井喷,仅前10天四大行新增信贷投放就达到2,600亿元.

"银行信贷激增已引起监管层警惕.有传闻称,大行受到指导,银行开始有意控制信贷投放节奏."一业内人士表示.

2012年末中国金融机构人民币各项贷款余额62.99万亿元,同比增长15%,全年增加8.2万亿元.据央行公布数据计算,当年上述四大银行新增各项贷款总计2.71万亿元;去年1月中国金融机构全口径新增人民币贷款7,381亿元.

中证报稍早报导,今年四家大型银行新增信贷规模近3万亿元.其中工行约9,000亿元,建行(0939.HK)(601939.SS)约8,400亿元,农行约7,000亿,中行(601988.SS)(3988.HK)低于5,000亿.

**中小银行1月信贷增量较大**

虽然四大行信贷投放动能减弱,但报导指出,从多家股份制银行和城商行处了解到,1月新增信贷增量较大,同比和环比都出现明显增长.额度充足、需求较强是投放量较大主要原因.

一银行业人士表示,投资加速带动信贷需求回升、项目贷款在今年初集中投放等因素使1月新增信贷再次放量.在今年银行利润可能进入个位数增长区间、盈利压力加大情况下,一些小银行开始尽早抢占额度.

“除少数城商行表示由于存贷比上升原因限制新增信贷投放外,多数城商行表示没有对投放加以明显限制.”一位城商行人士介绍.

业内人士称,有传闻称个别信贷增长较快银行,在1月末曾一度被关闭授信窗口."从2009年以来,我国银行体系曾连续上演首月过万亿元信贷冲刺战,当然这也伴随监管机构时不时地窗口指导,向银行'喊话'."

交行(601328.SS)研究报告指出,预计1月新增信贷量超1万亿元,新增信贷将会在2-3月逐步回落.监管部门加大管控力度,以及实施差别存款准备金率动态调整措施也将导致未来信贷增长回落.

业内人士表示,受益于发改委基建审批项目加快及地方政府推进城镇化,2013年基建投资增速将继续回升,对城镇化投资资金配套将成银行新增信贷主要投向.按照10年40万亿元城镇化投资规模匡算,未来每年城镇化建设引发的信贷需求或达2万亿元左右.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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