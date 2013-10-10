银监会：农村中小金融机构中贷款公司设立门槛为50万元

路透北京10月10日 - 中国银行业监督管理委员会就农村中小金融机构行政许可事项实施办法征求意见，其中，在县（市）及其以下地区设立贷款公司注册资本为实缴资本，最低限额为50万元人民币，贷款公司由单个境内外银行机构全额出资设立。

银监会网站刊登的征求意见稿中明确，农村中小金融机构包括：农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等，并分别对其法人机构设立和相关内容做出明确规定。

其中设立农村商业银行最低限额为5,000万元，境外银行机构作为发起人或战略投资者，要满足最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元，商业银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于10.5%等。

办法称，境外银行机构作为发起人，或战略投资者入股农村商业银行，需事前报银监会审批，作为战略投资者还应遵循长期持股、优化治理、业务合作、竞争回避的原则。银监会根据金融业风险状况和监管需要，可以调整境外银行机构作为发起人的条件。

办法明确，单个境外银行机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者，向单个农村商业银行投资入股比例不得超过20%；多个境外银行机构及被其控制或共同控制的关联方作为发起人或战略投资者，投资入股比例合计不得超过25%。

办法还对农信社，村镇银行的设立做了明确规定，农信社的注册资本最低限额为300万元；在县（区）域设立的村镇银行，最低限额为300万元，在乡（镇）设立的最低限额为100万。

办法还对开办衍生产品交易业务作了具体规定，农村商业银行开办衍生产品交易业务的资格分为两类，基础类资格只能从事套期保值类衍生产品交易；普通类资格除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外，还可以从事非套期保值类衍生产品交易。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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