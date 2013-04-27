一季度存款增速放缓令各大银行利润承压

路透香港4月26日(记者 Kelvin Soh) - 今年第一季度存款增长疲软令中国各大银行承压，迫使包括中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)在内的各家银行牺牲利润高息揽储。

中国工商银行是以市值计全球最大的银行，其资金流出速度快于存储速度。该行在港交所发布的一份声明称，存款增加了4.5%，而贷款却增加了5.2%。

上海辉立证券(Phillip Securities)董事陈星宇表示：“各家银行对大额储户的争夺日益激烈，因而推高了存款利率。这就意味着今年的利润很可能会收窄。”

农业银行的净息差从去年年底的2.81%收窄至2.78%，而中国建设银行(0939.HK)的净息差也从2.75%减少至2.71%。

工商银行未公布其净息差数据，但在3月底曾表示，今年上半年的利润将承压。

惠誉周五表示，存款增速放缓是因为很大部分零售储蓄流入更高风险的投资工具，即所谓的理财产品中。自2012年年底以来，资金流向理财产品的速度加快。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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