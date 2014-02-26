中资银行齐声辟谣 称房贷政策未变

路透香港2月26日 -一则“少数银行近日收紧房贷”的市场传闻，一度拖累中国股市银行和地产板块重挫。不过周三已有多家中资银行在各自官网发出澄清公告，称并未改变房地产信贷政策，以舒缓市场忧虑情绪。

建设银行(601939.SS)(0939.HK)公告称，该行2014年房地产信贷政策保持平稳，没有调整和变化。同时强调，将继续严格执行国家差别化住房信贷政策，重点支持百姓购买自住房贷款需求。

工商银行(601398.SS)(1398.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)等亦陆续发出公告，称稳健开展房地产贷款业务，近日未调整相关房地产信贷政策。

多位银行人士表示，目前仍维持中国央行此前下发的住房信贷政策导向，仍是继续贯彻落实好差别化住房信贷政策，积极满足居民家庭首套自住购房的合理信贷需求，不断加大对中小套型普通商品住房和保障性安居工程建设的支持力度。

此前市场传言近期少数银行暂停房贷，引发投资者对于中国房地产行业风险的高度警惕。受金融地产等权重板块拖累，沪综指.SSEC连续两日大跌，周二并创出五个月最大单日跌幅；香港股市亦追随A股的急剧跌势。

而中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周一晚间曾发布澄清公告称，该行将于3月底前出台新的房地产授信业务管理政策，在此之前，暂缓办理部分房地产新增授信业务，停办房地产夹层融资业务。

受多家银行澄清公告激励，今日A股和香港地产股均给出积极反应。沪综指周三收升0.35%，结束四连跌；恒生指数.HSI亦收高0.5%。中国最大房地产开发商--万科(000002.SZ)收盘上涨1.67%。

中国央行近期统计显示，去年12月末，房地产开发贷款余额1.07万亿元，同比增长9.8%；房产开发贷款余额3.52万亿元，同比增长16.3%；个人购房贷款余额9.8万亿元，同比增长21%。（完）

(记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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