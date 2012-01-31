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中国财经 | 2012年 1月 31日 星期二 09:32 BJT

中国去年末银行业总资产111.5万亿 同比增长18.3%--银监会

路透北京1月31日电---中国银行业监督管理委员会公布数据显示,截至2011年末,银行业金融机构总资产为111.5万亿元人民币,同比增长18.3%.该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升.

去年银行业总资产按年增幅最高出现在6月份,当月同比增长19.4%;最低出现在10月份,当月同比增长16%.

刊登银监会网站上的数据并显示,去年末银行业金融机构总负债为104.3万亿元,同比增长18%.

其中,大型商业银行总资产为52万亿元,同比增长13.4%;总负债为48.7万亿元,同比增13.1%.总资产与总负债均占银行业金融机构比例为46.6%.

此外,去年城商行总资产同比增27.1%,增幅在各类银行中居首.(完)

参看相关细节,请点选中国银监会网站 (here)

--发稿 苏丹; 审校

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