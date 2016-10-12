中国银行业者加强贸易放款攻势 瞄准新加坡中型贸易商

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透墨尔本10月12日 - 金属行业消息人士表示，中国银行业者正在加强放款给新加坡中型金属贸易商，因美国监管规定及风险意愿减弱，令欧美银行业者将焦点放在较大型的大宗商品公司，吸引中国银行业者抢攻这块市场缺口。
中国银行业者全面扩展海外业务之际，锌及铝等金属市场也呈现走出数年低迷局面的迹象。
同时这可能也是为了协助中国提高在亚洲供应链影响力。新加坡是基本金属的主要贸易枢纽。
三名新加坡中型金属贸易公司高层主管向路透表示，过去几个月都收到中国银行(601988.SS)旗下中银国际的探询，其中两家公司取得了新的信用额度。
这两家公司称，他们也已收到工行(601398.SS) (1398.HK)新加坡企业银行部的探询。出于事件的敏感性，这些管理人士都不愿具名。
工行称，尚无法立即置评。中银国际则不愿置评，但曾在今年6月告诉路透，该行正在广泛寻求扩大针对大宗商品客户的融资业务。
“之前他们希望扶持在新加坡的中资企业，但是现在他们向海外贸易公司提供信贷，甚至是一些没有国内市场准入的公司，”上述未取得贷款的公司管理人士称。
目前新加坡有大约20-30家中型金属贸易商，包括UIL Singapore和Raffemet等。他们主要受瑞士、中国、日本或印度企业支持。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张荻/李春喜)
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