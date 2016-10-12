中国银行业者加强贸易放款攻势 瞄准新加坡中型贸易商

路透墨尔本10月12日 - 金属行业消息人士表示，中国银行业者正在加强放款给新加坡中型金属贸易商，因美国监管规定及风险意愿减弱，令欧美银行业者将焦点放在较大型的大宗商品公司，吸引中国银行业者抢攻这块市场缺口。

中国银行业者全面扩展海外业务之际，锌及铝等金属市场也呈现走出数年低迷局面的迹象。

同时这可能也是为了协助中国提高在亚洲供应链影响力。新加坡是基本金属的主要贸易枢纽。

三名新加坡中型金属贸易公司高层主管向路透表示，过去几个月都收到中国银行(601988.SS)旗下中银国际的探询，其中两家公司取得了新的信用额度。

这两家公司称，他们也已收到工行(601398.SS) (1398.HK)新加坡企业银行部的探询。出于事件的敏感性，这些管理人士都不愿具名。

工行称，尚无法立即置评。中银国际则不愿置评，但曾在今年6月告诉路透，该行正在广泛寻求扩大针对大宗商品客户的融资业务。

“之前他们希望扶持在新加坡的中资企业，但是现在他们向海外贸易公司提供信贷，甚至是一些没有国内市场准入的公司，”上述未取得贷款的公司管理人士称。

目前新加坡有大约20-30家中型金属贸易商，包括UIL Singapore和Raffemet等。他们主要受瑞士、中国、日本或印度企业支持。(完)