分析：中资银行对企业贷款热情不再 转而青睐零售贷款

路透上海5月10日 - 中国银行业者正在逐步减少对处境不佳企业的贷款，转向更有希望的零售贷款--为此正在调整分支机构、人员团队，甚至是银行家的佣金，这场空前的行动正在刺激房贷出现创纪录的跳升。

然而贷款客户转换的速度，增加贷款客户的压力以及一飞冲天的房价，也正在让银行贷款人员、分析师和监管机构忧心，在一片谨慎的呼吁声中甚至有央行行长的声音。

在许多中资银行发放的贷款中，企业贷款长期占很大部分：这类贷款规模较大，利率也更有吸引力。但随着企业处境日益艰难、关键领域经济成长放缓以及银行面临去杠杆的压力，银行正在着眼于其他选择。

虽然零售贷款中也包括信用卡和消费贷款，但自从去年这项行动真正开展以来，抵押贷款已经成为中国五大银行的关注重点。

2016年中国五大银行抵押贷款规模增长30%左右，为五年来最大增幅；中国央行数据显示，今年一季度房地产贷款余额占同期各项贷款增量的40.4%。

中国的抵押贷款属于最安全的贷款，当然有保障，而且保守型的贷款意味着贷款与价值比率(LTV)低至40%以下。

不过，银行业者、投资者和分析师指出，最近零售贷款销售遇到了前所未有的压力，硬性指标难以达到，销售策略强硬，其中一些人甚至将此与金融危机发生前些年美国的情况相提并论。

“去年发生了相当多(绕开抵押贷款规定的)情况，”华泰证券银行业分析师陈姝瑾说道。“我们真的认为这会影响到抵押贷款质量和银行资产。”

信贷分析师称，今年住房抵押贷款增势料将放缓。许多城市已采取多项措施来给房价降温，中国飙涨的房价已超出民众的负担能力，金融风险增加。

人行未回应置评请求，不过据国内媒体报导，行长周小川曾警告，随着抵押贷款跃增有必要平衡。

银监会也未回应置评请求。

**贷款越多问题越多？**

引发外界担忧的问题之一，是银行人士面临需大幅增加贷款宗数的压力。

“你是公司业务团队还是中小企业团队都不重要，现在50%的目标是零售贷款目标，”平安银行(000001.SZ)的一名银行人士称。

平安银行管理的零售资产光是第一季便增加13.6%，这属于公司将业务焦点由企业转向零售的重大策略调整。

两位平安银行人士表示，在某一分行，许多银行职员如今一年必须新开立60个零售帐户。他们并称，具有零售经验的员工，被拔擢为该行不少支行的主管。

为了激励员工，平安银行提供更高的零售业务佣金。根据平安银行员工，难销产品目标未达标的员工会面临处罚。

并无迹象显示平安银行的员工绕过了抵押贷款规定。平安银行表示，其对这些员工的帐户提出一些质疑，但没有明确指出是哪些部分。

但整个行业都有类似的帐户出现。

根据网站和两位员工，中信银行已调整旗下支行，从处理企业和零售贷款，改成只专攻其中一项，在某些地区的支行更是主攻零售贷款。

“我们通过聘雇更多有零售业务经验的员工，逐渐转向零售贷款，”中信银行一家支行的副总裁表示。

中信银行并未回覆置评要求。此外，没有证据显示该行工作人员回避贷款规定。

虽然压力巨大的情况已被拿来与美国房地产泡沫进行对比，但分析师指出，北京可以对国内银行系统施加的控制要多得多，因银行系统中有很多都是国营机构。

在一定程度上引发美国问题的抵押贷款支持证券和其它金融工具，在中国也不那么发达，尽管规模正在稳步增长。

根据中央国债登记结算有限责任公司，2016年住房抵押支持证券较上年增长两倍，至1,382亿元人民币(200亿美元)。

不过，穆迪本月发布的报告指出，虽然从中国抵押贷款以往的表现来看，风险很低，但“最近的贷款发放可能存在很高的风险，因为2016年房价大涨。”(完)