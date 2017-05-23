13家中资银行加入SWIFT gpi项目 以提供快速可追溯跨境支付服务

路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。

SWIFT发布的新闻稿显示，加入gpi项目的中资银行包括工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、民生银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、浙江省农村信用社联合社等13家机构。

“此前，在跨境支付中，汇款信息在SWIFT网络里的传递是分段、孤立及碎片式的，没有内在逻辑联系，任何一方都无法看到一笔汇款的动态。”某中资银行相关人士称，而SWIFT gpi通过统一技术和服务标准，可以实现资金的迅速到账、流程透明，形成可全程追踪的全景图。

有央企财务公司人士表示，在传统的跨境支付操作中，企业作为付款方无法获悉银行操作的时间、流程以及入账时间，增加了其进行资金回笼预测的难度。

“资金是有时间价值的，以前一般是4-5天，但我们是按周甚至当天就要进行资金回笼统计的。”他称，“现在一笔跨境汇款花费的时间约为10-15分钟，...同时我们还能掌握支付链条上的相关信息，也便于对境外资金进行归集和使用。”

同时，面对日趋严格的国际监管环境，gpi项目也有利于银行应对跨境支付过程中产生的反洗钱风险。有银行人士就谈到，在银行发出汇款指令后，如果发现该资金存在反洗钱问题，只要资金未进入受益人账户就可以随时撤销。

SWIFT亚太欧非区首席执行官何亚伦在新闻发布会上指出，SWIFT gpi项目也将支持中国“一带一路”推进过程中与沿线国家的经贸往来。

“‘一带一路’沿线国家良莠不齐，比如一笔资金已经到账了，但（在传统支付模式中）付款方及付款银行均不知情，有些国家就会把已经到账的资金当做生意谈判的筹码，而gpi可以增加汇款到账的确定性。”某股份行人士称。

SWIFT上月公布，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。（完）