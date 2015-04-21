美国司法部盼5月中前与五家大银行就操纵汇市指控达和解--FT

路透4月20日 - 金融时报(FT)引述未具名知情人士报道称，美国司法部盼与摩根大通(JPM.N)和巴克莱(BARC.L)等五家银行，就操纵汇市的指控达成共同“大型和解”。

报道指出，部分金融机构可能预计在5月中各支付约10亿美元和解金。这宗和解谈判还包括花旗集团(C.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSG.VX。

然而，报道引述接近此案的消息来源称，不确定司法部能否同时解决所有调查。

调查由司法部下属负责诈骗案的部门领导展开。

监管机构11月时对六家大型银行罚款43亿美元，是为交易员操纵外汇市场调查的第一批和解。

然而司法部并未加入当时的和解。

花旗集团对此事不愿置评。其他银行和司法部则无法立即联系上对此发表评论。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。