深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购

路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司(000009.SZ)全资香港子公司宝安科技公司与国际精密(0929.HK)的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。

据深宝安周二晨间公告，宝安科技拟全面要约收购旗下国际精密股权，要约收购价亦为每股1.95港元，但该要约收购价较国际精密上周二收盘价折价5.8%。

目前宝安科技持有国际精密3亿7,364万股，占总股本35.51%，为其第一大股东。宝安科技此次拟无条件全面要约收购国际精密股权，并拟注销后者尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。

国际精密主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件。去年营收为8.52亿港元，溢利1.1亿港元。

深宝安称，本次无条件全面要约收购是基于对国际精密投资价值和发展前景的看好，进一步增持该公司的股份至控股地位，加强管理效率，为宝安集团产业经营和运作提供新的空间和平台，有助于扩大集团产业的规模和盈利水平。

国际精密自上周三起临时停牌，待披露上述交易，停牌前收报2.07港元，今年以来该公司股价未曾触及1.95港元。国际精密将于周二起恢复交易。（完）