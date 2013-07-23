宝钢股份总经理马国强辞任 增选集团副总戴志浩为董事

路透上海7月23日 - 中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称，现任董事、总经理马国强因拟担任其他职务，向董事会辞去总经理、董事及董事会相关职务，并提出增选母公司宝钢集团副总经理戴志浩为董事。

公告显示，戴志浩今年50岁，在宝钢已工作30年，2007年11月起集团副总经理，之后兼任华宝投资公司、宝钢资源有限公司和宝钢资源国际公司等企业的董事长。

辞任总经理的马国强今年亦是50岁，1995年加入宝钢，2001年起任宝钢集团副总经理，2009年4月起任宝钢股份的董事、总经理。

宝钢股份将于8月8日召开股东大会，审议上述增选公司董事议案。

宝钢股份周一收报4.04元人民币；过去一个月累积跌幅约为2.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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