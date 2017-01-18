宝钢股份去年净利预增逾七倍 主因产品销量超预期及成本削减

路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份(600019.SS)周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。

公司发布在上海证券交易所网站的公告并显示，公司2016年全年优势产品、战略产品销量均超额完成年度目标。同时，公司大力推进成本削减举措、机构精简与效率提升，有效支撑了当期业绩。

宝钢股份周一亦曾公告，公司换股吸收合并武钢股份600005.SS已经获得中国证监会核准，公司将尽快实施本次合并。为确保异议股东现金选择权和本次合并的实施顺利进行，公司股票将自2017年1月24日开市起连续停牌，直至本次合并的换股完成后复牌。

宝钢股份是宝钢集团旗下旗舰上市公司，其去年9月底曾公告称，其实际控制人宝钢集团与武钢集团的重组方案已获批。此后在去年12月1日，由宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团宣布正式成立，一举成为中国最大，全球第二的特大型钢铁企业。

宝钢股份周二收报6.84元，过去一个月累计上涨5.23%。（完）